Meteo, siccità senza precedenti nel Regno Unito: oggi finisce una delle fasi più asciutte di sempre

Oggi, 3 giugno 2025, si chiude ufficialmente uno dei periodi più aridi che il sud-ovest dell’Inghilterra abbia sperimentato negli ultimi decenni. Dalla fine di febbraio, un’imponente sequenza di giornate asciutte ha interessato in particolare le contee di Dorset e Hampshire, con caratteristiche che rendono questo evento meteorologico straordinario a livello climatologico.

Una fase asciutta durata oltre tre mesi: numeri da record

Dal 27 febbraio al 3 giugno 2025, le stazioni meteorologiche tra Dorset e Hampshire hanno registrato ben 73 giorni completamente asciutti su 96, con un numero sorprendentemente basso di episodi piovosi significativi. Solo in tre occasioni si sono superati i 4 mm di pioggia, un dato che eguaglia il record della stagione secca del 2011.

Confrontando questi dati con la media climatologica, l’anomalia è evidente. Il mese di giugno, ad esempio, registra solitamente circa 11 giorni di pioggia nel Dorset, per un accumulo mensile medio attorno ai 52 mm. L’intera fase primaverile del 2025 si è quindi distinta per una netta anomalia pluviometrica negativa.

Gennaio molto piovoso, poi il dominio dell’alta pressione

Curiosamente, questa lunga assenza di pioggia è stata preceduta da un mese di gennaio eccezionalmente piovoso, con precipitazioni concentrate soprattutto nei primi e ultimi giorni. Già a fine gennaio, tuttavia, si era aperta una finestra asciutta, anticipando il blocco anticiclonico che avrebbe dominato per oltre tre mesi consecutivi.

Il persistente campo di alta pressione ha deviato le perturbazioni atlantiche verso latitudini più settentrionali, isolando il Wessex da flussi umidi. Questo schema barico ha dato origine a un vero e proprio blocco atmosferico, situazione ben nota nella climatologia britannica ma rara nella sua durata e intensità.

Un confronto con il passato: il 2025 tra gli anni più secchi di sempre

Guardando ai dati storici, il 2025 si inserisce tra le stagioni primaverili più secche mai registrate nel sud dell’Inghilterra, accanto a quelle del 1995 e del già citato 2011. In particolare, il numero di giorni senza pioggia misurabile colloca il 2025 al terzo posto in questa particolare classifica.

Eventi di questa portata, per frequenza e durata, sono raramente osservati in una regione notoriamente soggetta all’influenza oceanica e a rapide variazioni atmosferiche. Il prolungato periodo di tempo secco ha avuto ripercussioni anche su agricoltura, gestione idrica e biodiversità, con segnalazioni di stress idrico in diversi bacini locali.

Significato climatologico e implicazioni future

Periodi asciutti così prolungati sono spesso associati a schemi meteorologici stazionari e a un’anomala stabilità atmosferica. La capacità dell’alta pressione di resistere per settimane — se non mesi — suggerisce una crescente frequenza di blocchi duraturi in un contesto di cambiamento climatico globale, che tende ad aumentare l’energia disponibile nell’atmosfera.

Non si tratta solo di un episodio isolato: l’evento del 2025 può essere letto come parte di una più ampia tendenza alla polarizzazione degli estremi climatici nel Regno Unito. Accanto ad alluvioni improvvise e tempeste violente, si registrano anche fasi di siccità persistente in regioni dove fino a pochi anni fa sembrava impensabile.

Il 3 giugno segna la fine di una fase storica

Con il ritorno atteso delle precipitazioni a partire dal 4 giugno, si chiude ufficialmente una delle sequenze di tempo asciutto più lunghe e marcate della storia recente nel sud-ovest dell’Inghilterra. Il periodo secco tra febbraio e giugno 2025 entrerà negli annali della meteorologia britannica, confermandosi come uno degli eventi più rilevanti degli ultimi decenni.

Un nuovo promemoria, questo, di quanto il clima stia cambiando — e di come anche regioni storicamente piovose debbano prepararsi ad affrontare una realtà fatta di estremi sempre più frequenti e duraturi.