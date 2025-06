Meteo, risveglio nebbioso in Calabria: Catanzaro avvolta dalla “Lupa di Mare”

MeteoWeb

Sulla costa ionica di Catanzaro questa mattina un fenomeno atmosferico affascinante ha sorpreso residenti e turisti: la lupa di mare, una nebbia bassa e lattiginosa che per alcuni minuti ha velato il litorale, creando un’atmosfera sospesa e irreale. Dal punto di vista scientifico, la lupa di mare è un tipo di nebbia marittima che si forma in condizioni di contrasto termico tra l’aria e la superficie marina. Quando una massa d’aria calda e umida, trasportata da venti deboli, si muove sopra il mare ancora freddo (tipicamente sotto i +17 °C), l’aria si raffredda a contatto con la superficie. Questo raffreddamento provoca la condensazione del vapore acqueo in eccesso, generando minuscole goccioline sospese: la nebbia.

Il nome “lupa di mare” ha origini popolari e ricorre soprattutto in primavera e inizio estate, quando il contrasto termico è più marcato. Sebbene rara, è un fenomeno ben noto ai meteorologi e rappresenta una manifestazione suggestiva della fisica dell’atmosfera, in cui i delicati equilibri termodinamici creano scenari naturali spettacolari ma transitori.

