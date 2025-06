Meteo, spaventosa ROLL CLOUD in Portogallo: la nube che ha scatenato stupore e allarme | FOTO

MeteoWeb

Un paio di giorni fa, uno spettacolare fenomeno atmosferico ha catturato l’attenzione di molti osservatori lungo la costa portoghese. Una misteriosa nube tubolare, nota come roll cloud, è apparsa improvvisamente sopra l’oceano, offrendo uno scenario tanto suggestivo quanto inquietante. La nube è stata avvistata in diverse località, tra cui Povoa de Varzim, Vila do Conde e persino Figueira da Foz, scatenando stupore e curiosità tra residenti e turisti.

Chi si è trovato a passeggiare sul lungomare ha potuto osservare una formazione nuvolosa lunga e cilindrica, simile a un’enorme onda che si avvicinava minacciosa alla costa. Un vero e proprio spettacolo naturale che, a prima vista, può persino essere scambiato per uno tsunami in arrivo dal cielo. Ma cosa si nasconde dietro a questo fenomeno così raro?

Cos’è davvero una roll cloud?

La roll cloud è un tipo particolare di nuvola arcus, dalla forma cilindrica o tubolare, che può estendersi anche per decine di chilometri. A differenza delle classiche nubi minacciose associate ai temporali, la roll cloud si distingue per la sua struttura orizzontale compatta e per il movimento rotatorio intorno al proprio asse, che le conferisce quell’aspetto di “rullo” sospeso nel cielo. È un fenomeno raro, che si manifesta soprattutto lungo i confini dei fronti atmosferici più attivi.

La sua presenza è spesso legata alla presenza di venti forti e a repentini contrasti termici, che innescano correnti ascensionali capaci di generare questa nube dalle forme straordinarie. Anche se può sembrare minacciosa, la roll cloud in sé non rappresenta un pericolo immediato per la popolazione.

La formazione: un delicato equilibrio atmosferico

La genesi di una roll cloud è il risultato di un mix preciso di fattori. Tutto parte dallo scontro tra masse d’aria calda e umida, spesso in risalita dal mare, e aria più fredda e densa che scivola al di sotto. Quando l’aria calda viene spinta verso l’alto, si raffredda rapidamente per effetto del cosiddetto raffreddamento adiabatico, condensandosi e formando la nube tubolare che vediamo dall’esterno.

Il movimento orizzontale lungo la base della nube e la rotazione attorno al proprio asse contribuiscono a creare quell’effetto di “onda” che tanto affascina e, al contempo, intimorisce chi la osserva per la prima volta. È proprio questa rotazione che ha alimentato, nel tempo, leggende e fraintendimenti, soprattutto in località di mare dove l’immagine ricorda un’onda pronta a travolgere la costa.

Quando la percezione supera la realtà: il caso dell’Algarve

Non è la prima volta che il Portogallo si confronta con la suggestione di una roll cloud. Il 22 agosto 1999, in Algarve, una nube simile comparve all’orizzonte e fu interpretata come una gigantesca onda di maremoto in arrivo. La paura dilagò rapidamente, alimentata da notizie radio non verificate che parlarono di un presunto tsunami. In poche ore, migliaia di bagnanti abbandonarono le spiagge in preda al panico, convinti che un’onda anomala stesse per abbattersi sulla costa. In realtà, si trattava proprio di una roll cloud: un fenomeno spettacolare ma del tutto innocuo.

Questo episodio resta ancora oggi un esempio lampante di come la percezione visiva di un evento raro possa generare reazioni sproporzionate. La corretta informazione meteorologica, anche in tempo reale, si conferma fondamentale per evitare allarmismi e situazioni di rischio indiretto.

Non è uno tsunami: ecco perché

Malgrado il suo aspetto impressionante, la roll cloud non ha nulla a che vedere con le onde di maremoto. È una nube formata unicamente da vapore acqueo condensato, e non da acqua marina in movimento. Non comporta rischi diretti per la sicurezza, se non per il possibile arrivo di raffiche di vento o temporali associati al sistema meteorologico che la accompagna. La roll cloud può quindi essere considerata un avvertimento visivo dell’arrivo di un cambio d’aria, ma non rappresenta in alcun modo un fenomeno distruttivo.

Una lezione di meteorologia e meraviglia

Eventi come quello osservato in Portogallo ci ricordano quanto il cielo possa ancora sorprenderci, offrendo scenari di rara bellezza. Conoscere i meccanismi che stanno alla base di queste formazioni ci permette non solo di apprezzarne la straordinarietà, ma anche di comprendere meglio l’atmosfera che ci circonda. L’educazione meteorologica, infatti, aiuta a ridurre paure immotivate e a interpretare correttamente i segnali che la natura ci invia.

La roll cloud, dunque, non è un mostro pronto a colpire le coste, ma un’affascinante espressione delle dinamiche atmosferiche. Un invito a guardare il cielo con occhi nuovi, senza timori, ma con la curiosità e il rispetto che si devono ai fenomeni naturali.