Meteo, le temperature massime di oggi: +41°C a Ozieri

Attualmente, la presenza di un robusto campo anticiclonico tra il Nord Italia e l’Europa occidentale sta favorendo un flusso di ventilazione settentrionale sul Centro-Sud, determinando condizioni di caldo torrido e asciutto, soprattutto lungo le aree tirreniche. Questa situazione di caldo secco si protrarrà almeno fino a lunedì, quando si assisterà a un graduale aumento dell’umidità e dell’afa anche su questo versante. Nel frattempo, l’afa continua a essere protagonista nelle conche interne, nelle vallate e lungo le coste adriatiche, ioniche e del basso Tirreno, dove l’umidità atmosferica rende le condizioni ancora più opprimenti.

Sul Centro-Nord, la calura intensa è destinata a persistere per qualche giorno ancora. Tuttavia, l’anticiclone comincerà progressivamente a perdere forza, favorendo l’attivazione di una crescente instabilità atmosferica. In un primo momento, questa instabilità non riuscirà a generare un calo termico marcato, ma sarà il segnale che la struttura di alta pressione sta cedendo.

Il primo vero campanello d’allarme per l’anticiclone arriverà già lunedì, con l’atteso sviluppo di temporali sul Nord Italia. Questi fenomeni, inizialmente di tipo convettivo, si origineranno principalmente sulle Alpi e sulle Prealpi, ma potranno estendersi fino alle pianure. In alcuni casi, potranno risultare localmente intensi e accompagnati da grandinate, rappresentando un’anticipazione dei cambiamenti più significativi attesi nei giorni successivi.

Temperature massime registrate in Italia

+41°C a Ozieri (SS)

+38°C a Roma, Firenze, Lucca, Pisa, Terni, Viterbo

+37°C a Alessandria, Bolzano, Grosseto, Latina, Salerno

+36°C a Milano, Napoli, Cagliari, Caserta, Cremona, Empoli, Iglesias, Livorno, Oristano, Piacenza, Pordenone, Rieti, Sassari, Trento, Verona, Vicenza

+35°C a Bologna, Agrigento, Benevento, Bergamo, Brescia, Catanzaro, Foligno, Frosinone, Padova, San Severino Marche (MC), Siena, Varese

+34°C a Asti, Caltanissetta, Carpi, Ferrara, Forlì, Perugia, Udine

+33°C a Ascoli Piceno, Catania, Cosenza, Cuneo, Foggia, Imperia, Taranto, Trapani, Trieste

+32°C a Messina, Reggio Calabria, Chieti, Rimini, Santa Maria di Leuca, Venezia, Viareggio

+31°C a Palermo, Matera, Pesaro, Lanciano (CH), Sanremo, Teramo

+30°C a Bari, Ancona, Brindisi, Lecce, Pescara, Nuoro, Ragusa, Roseto degli Abruzzi (TE), San Benedetto del Tronto

+29°C a Vasto e Fossacesia (CH), Termoli (CB)

+28°C a Lampedusa

+27°C a Potenza, Pantelleria

