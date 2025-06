Meteo, le temperature massime di oggi: +35°C ad Avellino

MeteoWeb

Sull’Italia prosegue un periodo dominato da condizioni tipicamente estive, con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. La stabilità atmosferica resta prevalente, fatta eccezione per il consueto sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane lungo i rilievi, che localmente potranno dar luogo a brevi temporali di calore, soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Nel frattempo, il caldo è in aumento: le temperature sono attese in ulteriore crescita, con valori che nel corso dei prossimi giorni supereranno i 35°C in diverse zone della Val Padana orientale e nelle aree interne del Centro-Sud. I picchi più elevati si registreranno nel fine settimana in Sardegna, dove si potrebbero sfiorare i 40°C, soprattutto nelle zone interne dell’isola.

Si tratta, a tutti gli effetti, della prima vera ondata di calore dell’estate 2025. Secondo le attuali proiezioni modellistiche, tuttavia, non dovrebbe trattarsi di un evento particolarmente duraturo, con un possibile ridimensionamento dei valori termici nella parte centrale della prossima settimana.

Di seguito riportiamo le temperature massime registrate nella giornata di oggi, mercoledì 11 giugno, in alcune località italiane:

+35°C ad Avellino

ad Avellino +34°C a Firenze, Cremona, Agrigento, Ferrara, Foggia, Benevento, Cosenza, Guidonia, Monfalcone, Bastia Umbra

a Firenze, Cremona, Agrigento, Ferrara, Foggia, Benevento, Cosenza, Guidonia, Monfalcone, Bastia Umbra +33°C a Roma, Foggia, Piacenza

a Roma, Foggia, Piacenza +32°C a Bologna, Aosta, Bolzano, Brescia, Frosinone, Milano, Parma, Perugia, Torino, Vicenza

a Bologna, Aosta, Bolzano, Brescia, Frosinone, Milano, Parma, Perugia, Torino, Vicenza +31°C ad Alghero, Cagliari, Crotone, Cuneo, Forlì, Grosseto, Latina, Lecce, Novara, Olbia, Rieti, Treviso, Verona, Viterbo

ad Alghero, Cagliari, Crotone, Cuneo, Forlì, Grosseto, Latina, Lecce, Novara, Olbia, Rieti, Treviso, Verona, Viterbo +30°C a Bergamo, Catania, Napoli, Padova, Reggio Calabria, Udine

a Bergamo, Catania, Napoli, Padova, Reggio Calabria, Udine +29°C a Messina, Pisa, Trieste, Venezia, La Spezia

a Messina, Pisa, Trieste, Venezia, La Spezia +28°C a Bari, Pescara

a Bari, Pescara +27°C ad Ancona, Rimini, Trapani

ad Ancona, Rimini, Trapani +26°C a Brindisi, Gela, Palermo, Pantelleria

a Brindisi, Gela, Palermo, Pantelleria +25°C a Genova, Lampedusa

