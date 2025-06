Meteo, le temperature massime di oggi: +40°C a Ozieri

MeteoWeb

L’Italia si trova nel pieno della prima vera ondata di calore dell’estate 2025, una fase che, nelle prossime ore, raggiungerà la sua massima intensità. L’assetto atmosferico è dominato da un vasto promontorio di alta pressione subtropicale che continua a veicolare masse d’aria molto calde verso la Penisola, determinando temperature diffusamente elevate, con picchi superiori ai 35°C nelle aree interne lontane dal mare, dove l’effetto mitigatore delle brezze è assente.

A rendere ancora più opprimente la situazione sarà l’andamento delle temperature notturne, spesso ben oltre i 20°C, in particolare nei grandi centri urbani e nelle pianure. Si tratterà di vere e proprie notti tropicali, rese più difficili da tassi di umidità elevati, capaci di compromettere la qualità del sonno e aumentare il disagio fisico, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Il contesto meteorologico resterà improntato alla stabilità e al soleggiamento fino a sabato, con cieli sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Solo sulle zone alpine, durante le ore pomeridiane, non si può escludere lo sviluppo di locali temporali di calore, isolati e di breve durata.

Tuttavia, nel corso di domenica 15 giugno, un primo segnale di cambiamento comincerà a farsi strada al Nord. L’arrivo della coda di una perturbazione atlantica, identificata come la numero 4 del mese, riuscirà a erodere il margine settentrionale dell’anticiclone. Questo indebolimento potrà innescare un aumento dell’instabilità atmosferica, con il concreto rischio di temporali anche forti, specialmente sulle aree alpine e prealpine, ma localmente anche sulle pianure limitrofe.

Si tratterà, con ogni probabilità, di fenomeni di tipo convettivo, rapidi ma intensi, alimentati dall’energia accumulata nei bassi strati dopo giorni di caldo intenso e umidità in aumento.

Di seguito riportiamo le temperature massime registrate nella giornata di oggi, venerdì 13 giugno, in alcune località italiane:

+40°C a Ozieri (SS)

a Ozieri (SS) +38°C a Cassino (FR)

a Cassino (FR) +37°C a Guidonia, Mazara del Vallo, Pistoia, Terni

a Guidonia, Mazara del Vallo, Pistoia, Terni +36°C a Firenze, Roma

a Firenze, Roma +35°C ad Avellino, Benevento, Ferrara, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia

ad Avellino, Benevento, Ferrara, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia +34°C ad Alessandria, Alghero, Bologna, Bolzano, Brescia, Cosenza, Foggia, Frosinone, Grottaglie, Iglesias, Imola, Milano, Modena, Parma, Perugia, Rieti, Viterbo

ad Alessandria, Alghero, Bologna, Bolzano, Brescia, Cosenza, Foggia, Frosinone, Grottaglie, Iglesias, Imola, Milano, Modena, Parma, Perugia, Rieti, Viterbo +33°C a Catania, Cuneo, Latina, Novara, Olbia, Sassari, Torino, Verona, Vicenza

a Catania, Cuneo, Latina, Novara, Olbia, Sassari, Torino, Verona, Vicenza +32°C ad Ascoli Piceno, Bergamo, Crotone, Forlì, Grosseto, Pisa, Reggio Calabria, Treviso, Udine

ad Ascoli Piceno, Bergamo, Crotone, Forlì, Grosseto, Pisa, Reggio Calabria, Treviso, Udine +31°C ad Aosta, Biella, Chieti, L’Aquila, Napoli, Padova, Pantelleria, Ravenna, Trieste

ad Aosta, Biella, Chieti, L’Aquila, Napoli, Padova, Pantelleria, Ravenna, Trieste +30°C a Bari, Cagliari, Lecce, Livorno, Pescara, Trapani, Venezia

a Bari, Cagliari, Lecce, Livorno, Pescara, Trapani, Venezia +29°C a Lampedusa, La Spezia, Palermo

a Lampedusa, La Spezia, Palermo +28°C ad Ancona, Gela, Lamezia Terme, Messina, Rimini, Savona, Viareggio

ad Ancona, Gela, Lamezia Terme, Messina, Rimini, Savona, Viareggio +27°C a Brindisi, Capri, Genova

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: