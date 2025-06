Meteo, le temperature massime di oggi: +39°C a Ozieri

MeteoWeb

L’ondata di calore che da giorni interessa la penisola non accenna a diminuire e continuerà a farsi sentire anche nelle prossime ore. Tuttavia, a partire da domani, un progressivo cambiamento delle condizioni atmosferiche potrebbe portare un aumento dell’instabilità, in particolare sulle regioni settentrionali.

Un impulso perturbato in discesa dall’Europa occidentale sarà infatti in grado di convogliare aria leggermente più fresca e instabile verso il Nord Italia. Questo contrasto con le masse d’aria calda preesistenti favorirà la formazione di numerosi temporali, localmente anche intensi.

Nonostante l’arrivo della perturbazione, le temperature rimarranno anormalmente elevate per il periodo, con valori ben al di sopra delle medie stagionali. Il caldo afoso continuerà a essere intenso su gran parte del territorio nazionale, con temperature massime che supereranno ancora una volta i 30°C in molte località.

In particolare, si prevedono valori compresi tra 29 e 36 gradi sulla maggior parte delle regioni italiane, con picchi che potrebbero raggiungere i 37-38°C nelle zone interne della Sardegna, dove la persistenza dell’anticiclone subtropicale continua a mantenere condizioni di tempo stabile, soleggiato e rovente.

Di seguito riportiamo le temperature massime registrate nella giornata di oggi, sabato 14 giugno, in alcune località italiane:

Temperature massime registrate oggi in Italia

+39°C a Ozieri (SS)

a Ozieri (SS) +38°C a Ferrara

a Ferrara +37°C a Firenze, Cassino, Mazara del Vallo (TP), Francofonte (SR), Capoterra (CA), Terni

a Firenze, Cassino, Mazara del Vallo (TP), Francofonte (SR), Capoterra (CA), Terni +36°C a Roma, Alessandria, Benevento, Ferrara, Modena, Perugia, Piacenza, Reggio Emilia, Trapani, Enna

a Roma, Alessandria, Benevento, Ferrara, Modena, Perugia, Piacenza, Reggio Emilia, Trapani, Enna +35°C a Bologna, Avellino, Cosenza, Foggia, Parma, Pordenone, Rieti, Taranto, Viterbo

a Bologna, Avellino, Cosenza, Foggia, Parma, Pordenone, Rieti, Taranto, Viterbo +34°C a Brescia, Caltanissetta, Forlì, Milano, Olbia, Padova, Verona

a Brescia, Caltanissetta, Forlì, Milano, Olbia, Padova, Verona +33°C a Alghero, Ascoli Piceno, Bergamo, Cagliari, Frosinone, Grosseto, L’Aquila, Novara, Padova, Pisa, Sassari, Torino, Treviso

a Alghero, Ascoli Piceno, Bergamo, Cagliari, Frosinone, Grosseto, L’Aquila, Novara, Padova, Pisa, Sassari, Torino, Treviso +32°C a Bolzano, Crotone, Cuneo, Napoli, Reggio Calabria, Udine

a Bolzano, Crotone, Cuneo, Napoli, Reggio Calabria, Udine +31°C a Catania, La Spezia, Palermo, Chieti

a Catania, La Spezia, Palermo, Chieti +30°C a Pantelleria, Pescara, Rimini, Trieste, Venezia

a Pantelleria, Pescara, Rimini, Trieste, Venezia +29°C a Lamezia Terme, Lampedusa, Lecce, Messina, Trieste

a Lamezia Terme, Lampedusa, Lecce, Messina, Trieste +28°C a Bari, Capri, Ancona

a Bari, Capri, Ancona +27°C a Brindisi, Gela, Genova

