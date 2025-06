Meteo, le temperature massime di oggi: +38°C a Cagliari

MeteoWeb

Con l’ingresso di una goccia fredda in quota, la situazione atmosferica sull’Italia ha subito un netto cambiamento. Dopo settimane dominate da stabilità e caldo anomalo, il Paese sta ora sperimentando una fase più instabile e variabile, con condizioni meteo che si sono fatte improvvisamente più dinamiche.

Il primo impatto della nuova configurazione barica si è fatto sentire sulle regioni nord-orientali, in particolare su Emilia Romagna e Veneto, dove già da oggi si sono sviluppati temporali localmente intensi, accompagnati da grandine e raffiche di vento anche violente. Questa instabilità è destinata a scivolare gradualmente verso sud, coinvolgendo tra martedì 17 e mercoledì anche le regioni centrali e meridionali.

Le previsioni indicano che, seppur con minore intensità, l’instabilità atmosferica potrebbe persistere a tratti fino a venerdì 20, in un contesto dominato da un’alta pressione sbilanciata verso l’Europa nord-occidentale, in particolare in prossimità delle Isole Britanniche, mentre l’Italia resterà esposta a infiltrazioni d’aria fresca in quota.

Il risultato sarà una settimana più gradevole sul piano termico, con un clima estivo ma più vicino alle medie stagionali. L’afa che ha caratterizzato le scorse giornate lascerà spazio a un’aria più respirabile e meno carica di umidità, con conseguente riduzione del disagio fisico, soprattutto nelle ore notturne.

Martedì, le ultime fiammate africane interesseranno ancora la Sicilia, dove si potranno registrare punte di 35-36°C. Ma da mercoledì in poi, i valori massimi difficilmente supereranno i 31-32°C su gran parte del territorio nazionale, rendendo l’atmosfera decisamente più tollerabile rispetto alle recenti fasi di caldo opprimente.

Di seguito riportiamo le temperature massime registrate nella giornata di oggi, lunedì 16 giugno, in alcune località italiane:

Temperature massime registrate oggi in Italia +38°C a Cagliari, Castelvetrano (TP), Cassino (FR)

a Cagliari, Castelvetrano (TP), Cassino (FR) +37°C a Roma

a Roma +36°C a Foggia, Foligno, Oschiri (SS)

a Foggia, Foligno, Oschiri (SS) +35°C a Perugia, Ascoli Piceno, Frosinone, Benevento, Avellino

a Perugia, Ascoli Piceno, Frosinone, Benevento, Avellino +34°C a Firenze, Cosenza, Campobasso

a Firenze, Cosenza, Campobasso +33°C a Lecce, Siena, Chieti, Reggio Emilia, Pordenone, Rieti

a Lecce, Siena, Chieti, Reggio Emilia, Pordenone, Rieti +32°C a Torino, Catania, Bari, Udine, Verona, Teramo, Modena, Imola, Pisa, Salerno

a Torino, Catania, Bari, Udine, Verona, Teramo, Modena, Imola, Pisa, Salerno +31°C a Palermo, Bologna, Pescara, Messina, Taranto, Brindisi, Biella, Sassari, L’Aquila, Forlì, Trieste, Treviso, Vicenza, Cuneo, L’Aquila

a Palermo, Bologna, Pescara, Messina, Taranto, Brindisi, Biella, Sassari, L’Aquila, Forlì, Trieste, Treviso, Vicenza, Cuneo, L’Aquila +30°C a Napoli, Venezia, Rimini, Ancona, Ravenna, Piacenza, Bergamo

a Napoli, Venezia, Rimini, Ancona, Ravenna, Piacenza, Bergamo +29°C a Milano, Genova, Brescia, Parma, Bolzano, La Spezia, Termoli

a Milano, Genova, Brescia, Parma, Bolzano, La Spezia, Termoli +28°C a Savona, Viareggio

a Savona, Viareggio +26°C a Sanremo

a Sanremo +25°C a Trento

