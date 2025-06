Meteo, le temperature massime di oggi: +35°C ad Avellino

MeteoWeb

Dopo il transito del vortice ciclonico che ha condizionato e sta condizionando l’inizio di settimana in Italia, il quadro meteorologico è ora orientato verso un graduale miglioramento. La depressione responsabile dell’instabilità si sta lentamente muovendo verso le latitudini più meridionali, e nel corso dei prossimi giorni tenderà ad allontanarsi definitivamente dal territorio nazionale.

Tra giovedì 19 e venerdì 20 giugno, gli effetti residui di questa perturbazione potranno ancora manifestarsi sulle regioni del Sud e sulla Sicilia, in particolare durante le ore pomeridiane e nelle aree interne o montuose. In questi settori, non si può escludere lo sviluppo di brevi rovesci o temporali isolati, seppur in un contesto di generale attenuazione dell’instabilità.

Sul resto del Paese, con particolare riferimento alle regioni centro-settentrionali, è atteso il ritorno di condizioni decisamente più stabili. Il sole tornerà protagonista, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e una ripresa del tempo asciutto su ampie aree del territorio.

Il clima si manterrà estivo, ma senza eccessi. Le temperature resteranno su valori in linea con le medie del periodo, e la percezione del caldo sarà in gran parte contenuta grazie a livelli di umidità più moderati. Si tratterà, quindi, di un tipo di calore più sopportabile, ben lontano dai picchi afosi registrati nei giorni precedenti.

Di seguito riportiamo le temperature massime registrate nella giornata di oggi, martedì 17 giugno, in alcune località italiane:

+35°C ad Avellino

ad Avellino +34°C a Caltanissetta, Cosenza

a Caltanissetta, Cosenza +33°C a Cagliari, Messina, Benevento, Caserta

a Cagliari, Messina, Benevento, Caserta +32°C a Palermo, Trapani, Catania, Taranto, Lecce, Salerno

a Palermo, Trapani, Catania, Taranto, Lecce, Salerno +31°C a Roma, Genova, Napoli, Catanzaro, Foggia, Pordenone

a Roma, Genova, Napoli, Catanzaro, Foggia, Pordenone +30°C a Milano, Verona, Bergamo, Agrigento, Cremona, Foligno, Bolzano, La Spezia

a Milano, Verona, Bergamo, Agrigento, Cremona, Foligno, Bolzano, La Spezia +29°C a Brindisi, Piacenza, Udine, Alessandria, Frosinone, Iglesias, Alghero, Trento, Vicenza

a Brindisi, Piacenza, Udine, Alessandria, Frosinone, Iglesias, Alghero, Trento, Vicenza +28°C a Torino, Pisa, Reggio Emilia, Parma, Ferrara, Rieti, Sanremo, Treviso, Trieste, Viareggio

a Torino, Pisa, Reggio Emilia, Parma, Ferrara, Rieti, Sanremo, Treviso, Trieste, Viareggio +27°C a Bari, Bologna, Venezia, Modena, Perugia, Oristano

a Bari, Bologna, Venezia, Modena, Perugia, Oristano +26°C a Firenze, Siena, Campobasso, Forlì, Ravenna

a Firenze, Siena, Campobasso, Forlì, Ravenna +25°C a L’Aquila, Ancona, Termoli, Imola, Cuneo

a L’Aquila, Ancona, Termoli, Imola, Cuneo +24°C a Rimini, Chieti

a Rimini, Chieti +23°C a Pescara, Ascoli Piceno

a Pescara, Ascoli Piceno +22°C a Teramo

