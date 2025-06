Meteo, le temperature massime di oggi: +36°C a Siena

MeteoWeb

Dopo aver attraversato gran parte dell’Italia con piogge, rovesci e temporali, la goccia fredda che ha determinato l’attuale fase instabile si appresta a lasciare definitivamente la nostra Penisola. Tuttavia, nella giornata di venerdì 20 giugno, gli effetti residui del sistema ciclonico continueranno a farsi sentire sulle estreme regioni meridionali, in particolare tra Calabria e Sicilia, dove persistenti condizioni di instabilità potranno dare luogo a nuovi fenomeni temporaleschi localizzati.

A partire da sabato 21 giugno, è atteso un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte del territorio nazionale. Il weekend inaugurale dell’estate astronomica vedrà quindi il prevalere del sole, con cieli sereni o poco nuvolosi su molte regioni. Tuttavia, non si tratterà di una stabilità assoluta: una nuova perturbazione in quota potrebbe disturbare l’atmosfera, in particolare nella giornata di domenica 22 giugno, coinvolgendo in modo più marcato le regioni centrali, dove non si escludono nuovi rovesci o temporali pomeridiani a evoluzione diurna.

Sul fronte termico, nei prossimi due giorni assisteremo a un progressivo rialzo delle temperature soprattutto al Centro-Nord, dove i valori torneranno su livelli pienamente estivi. Nel fine settimana, le temperature si manterranno al di sopra delle medie stagionali, ma senza raggiungere i picchi estremi registrati durante l’ondata di calore della settimana precedente. Il caldo, pur presente, sarà dunque più sopportabile e meno afoso, grazie anche alla ventilazione più attiva e alla maggiore escursione termica diurna.

Di seguito riportiamo le temperature massime registrate nella giornata di oggi, giovedì 19 giugno, in alcune località italiane:

Temperature massime rilevate in Italia

Di seguito l’elenco delle temperature massime registrate oggi nelle principali città italiane, ordinate dalla più alta alla più bassa:

+36°C a Firenze, Siena

a Firenze, Siena +35°C a Bologna, Terni, Cremona, Pordenone, Bolzano, Avellino, Latina

a Bologna, Terni, Cremona, Pordenone, Bolzano, Avellino, Latina +34°C a Milano, Roma, Benevento, Caserta, Perugia, Reggio Emilia, Piacenza, Ferrara, Padova, Salerno, Verona, Vicenza

a Milano, Roma, Benevento, Caserta, Perugia, Reggio Emilia, Piacenza, Ferrara, Padova, Salerno, Verona, Vicenza +33°C a Torino, Bergamo, Brescia, Pisa, Forlì, Modena, Trento, Treviso, Udine

a Torino, Bergamo, Brescia, Pisa, Forlì, Modena, Trento, Treviso, Udine +32°C a Napoli, Matera, La Spezia, Frosinone

a Napoli, Matera, La Spezia, Frosinone +31°C a Cagliari, Oristano, Cuneo, Ascoli Piceno, Trieste

a Cagliari, Oristano, Cuneo, Ascoli Piceno, Trieste +30°C a Genova, Sassari, Messina, Cosenza, Taranto, Chieti, Rimini, Venezia

a Genova, Sassari, Messina, Cosenza, Taranto, Chieti, Rimini, Venezia +29°C a Lecce, Brindisi, Campobasso, Savona

a Lecce, Brindisi, Campobasso, Savona +28°C a Palermo, Bari, Ancona, L’Aquila, Potenza

a Palermo, Bari, Ancona, L’Aquila, Potenza +27°C a Trapani, Catania, Pescara

a Trapani, Catania, Pescara +26°C a Nuoro, Catanzaro, Termoli

a Nuoro, Catanzaro, Termoli +25°C a Ragusa

a Ragusa +24°C a Foggia, Caltanissetta

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: