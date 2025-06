Meteo, le temperature massime di oggi: +24°C a Caltanissetta

MeteoWeb

Dopo aver generato instabilità e rovesci localizzati nelle estreme regioni meridionali, la goccia fredda responsabile del maltempo degli ultimi giorni si sta progressivamente allontanando verso il Canale di Sicilia. Già dalle prime ore di sabato, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare in maniera decisa su tutto il Sud Italia e sulla Sicilia, aprendo la strada a un fine settimana dal tempo più stabile in queste aree.

Tuttavia, mentre il Sud ritrova il sole, una nuova fase instabile è in arrivo al Nord, dove nel corso della giornata di sabato si prevedono temporali localmente intensi, in particolare sui settori alpini, prealpini e sulle vicine pianure. Il peggioramento sarà generato da un nuovo nucleo di aria fredda in quota, in rapido ingresso dalle Alpi e destinato a transitare lungo la Penisola nel giro di 24-36 ore.

Domenica, l’instabilità tenderà a trasferirsi verso le regioni centrali tirreniche, dove potranno verificarsi rovesci e temporali sparsi, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Anche in questo caso, i fenomeni saranno accompagnati da un momentaneo calo delle temperature, che interesserà in particolare il Centro-Nord, senza tuttavia interrompere il trend climatico dominante di questo avvio d’estate.

Già da lunedì, infatti, le temperature torneranno a salire, segnando l’avvio di una nuova fase di stabilità atmosferica. Le proiezioni più recenti confermano un deciso rinforzo dell’anticiclone nordafricano, che si estenderà con forza dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale, l’Europa occidentale e l’Italia.

Questa evoluzione aprirà la strada a una nuova e probabilmente intensa ondata di calore, che nella seconda parte della prossima settimana interesserà in modo particolare le regioni del Centro-Sud, con valori termici ben al di sopra delle medie stagionali e condizioni di afa diffusa.

Di seguito riportiamo le temperature massime registrate nella giornata di oggi, venerdì 20 giugno, in alcune località italiane:

Temperature massime registrate

+37°C a Firenze, Ghilarza (OR)

a Firenze, Ghilarza (OR) +36°C a Siena, Frosinone

a Siena, Frosinone +35°C a Roma, Bologna, Alessandria, Avellino, Cremona, Bolzano, Foligno, Reggio Emilia, Piacenza, Trento, Viterbo

a Roma, Bologna, Alessandria, Avellino, Cremona, Bolzano, Foligno, Reggio Emilia, Piacenza, Trento, Viterbo +34°C a Foggia, Arezzo, Benevento, Iglesias, Modena, Parma, Imola, Latina, Lucca, Pordenone, Terni, Verona

a Foggia, Arezzo, Benevento, Iglesias, Modena, Parma, Imola, Latina, Lucca, Pordenone, Terni, Verona +33°C a Torino, Perugia, Padova, Bergamo, Ascoli Piceno, Forlì, Rieti, Trieste, Udine, Vicenza

a Torino, Perugia, Padova, Bergamo, Ascoli Piceno, Forlì, Rieti, Trieste, Udine, Vicenza +32°C a Napoli, Cagliari, Brescia, Pisa, Salerno, Treviso

a Napoli, Cagliari, Brescia, Pisa, Salerno, Treviso +31°C a Sassari, Taranto, Chieti, Cuneo

a Sassari, Taranto, Chieti, Cuneo +30°C a Matera, Lecce, Campobasso, La Spezia

a Matera, Lecce, Campobasso, La Spezia +29°C a Bari, Genova, Rimini, Venezia, Nuoro, Trapani, Siracusa, Ancona, L’Aquila, Pesaro

a Bari, Genova, Rimini, Venezia, Nuoro, Trapani, Siracusa, Ancona, L’Aquila, Pesaro +28°C a Palermo, Catania, Messina, Brindisi, Pescara, Potenza, Viareggio

a Palermo, Catania, Messina, Brindisi, Pescara, Potenza, Viareggio +27°C ad Agrigento, Termoli

ad Agrigento, Termoli +26°C a Cosenza, Imperia

a Cosenza, Imperia +24°C a Caltanissetta, Enna

