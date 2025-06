Meteo, le temperature massime di oggi: +26°C a Pescara

MeteoWeb

Le ultime elaborazioni dei principali modelli meteorologici confermano una decisa affermazione dell’alta pressione subtropicale su tutto il bacino del Mediterraneo e sull’Italia per la prossima settimana. Questo promontorio anticiclonico, particolarmente robusto, dovrebbe garantire condizioni di tempo stabile, soleggiato e asciutto su gran parte del Paese, con temperature in aumento e un clima prettamente estivo destinato a durare a lungo.

Secondo le attuali tendenze, la stabilità atmosferica potrebbe persistere non solo fino alla fine del mese di giugno, ma anche accompagnarci nei primi giorni di luglio, inaugurando una fase di estate piena e senza particolari scossoni sul piano meteorologico.

In questo contesto di stabilità diffusa, l’unica nota di instabilità potrebbe arrivare da una debole coda frontale in discesa dall’Europa centrale, attesa a partire dalla serata di mercoledì 25 giugno. Si tratterebbe di un sistema perturbato marginale che, nel suo avanzamento verso est-sudest, potrebbe lambire le regioni settentrionali italiane, in particolare le aree alpine e prealpine.

Su queste zone saranno possibili rovesci e temporali sparsi, localmente anche moderati, in grado di provocare un temporaneo calo delle temperature soprattutto nei settori direttamente coinvolti dai fenomeni.

Al di fuori delle aree lambite dall’instabilità, il resto della Penisola – in particolare il Centro-Sud e le Isole Maggiori – continuerà a essere dominato da condizioni anticicloniche solide, con cieli sereni o poco nuvolosi, assenza di precipitazioni e temperature in ulteriore rialzo.

I valori termici, soprattutto nelle ore centrali del giorno, supereranno agevolmente le medie del periodo, con punte prossime ai 36-38°C nelle zone interne del Sud e delle isole, dove il disagio legato all’afa sarà accentuato anche dall’elevata umidità.

Di seguito riportiamo le temperature massime registrate nella giornata di oggi, sabato 21 giugno, in alcune località italiane:

Temperature massime registrate

+39°C a Oschiri (SS)

a Oschiri (SS) +36°C a Firenze, Viterbo

a Firenze, Viterbo +35°C a Roma, Caserta, Terni, Foligno, Latina

a Roma, Caserta, Terni, Foligno, Latina +34°C a Pisa, Siena, Avellino, Empoli, Frosinone

a Pisa, Siena, Avellino, Empoli, Frosinone +33°C a Cagliari, Napoli, Perugia, Arezzo, Benevento, Piacenza, Cosenza, Cremona, Rieti, Salerno

a Cagliari, Napoli, Perugia, Arezzo, Benevento, Piacenza, Cosenza, Cremona, Rieti, Salerno +32°C a Milano, Sassari, Trapani, Agrigento, Bolzano, Caltanissetta, Livorno, Reggio Emilia, Taranto

a Milano, Sassari, Trapani, Agrigento, Bolzano, Caltanissetta, Livorno, Reggio Emilia, Taranto +31°C a Bologna, Bergamo, Parma, Verona

a Bologna, Bergamo, Parma, Verona +30°C a Torino, Catania, Foggia, Messina, Ascoli Piceno, Forlì, Modena, Oristano, Pordenone, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Vicenza

a Torino, Catania, Foggia, Messina, Ascoli Piceno, Forlì, Modena, Oristano, Pordenone, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Vicenza +29°C a Palermo, Genova, Reggio Calabria, La Spezia, Lecce, Rimini, Padova, Brindisi, Catanzaro, Chieti, Cuneo, Imperia, Matera, Novara

a Palermo, Genova, Reggio Calabria, La Spezia, Lecce, Rimini, Padova, Brindisi, Catanzaro, Chieti, Cuneo, Imperia, Matera, Novara +28°C a Bari, Campobasso, Albenga, Enna, L’Aquila, Pesaro

a Bari, Campobasso, Albenga, Enna, L’Aquila, Pesaro +27°C a Venezia, Ancona, Termoli

a Venezia, Ancona, Termoli +26°C a Pescara, Potenza

