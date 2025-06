Meteo, le temperature massime di oggi: +40°C a Oschiri

MeteoWeb

Sull’Italia si sta consolidando la seconda ondata di calore della stagione estiva, con temperature massime che in diverse regioni hanno già raggiunto o superato la soglia dei 35°C. Le zone interne del Paese e la Sardegna risultano le aree più esposte, dove le colonnine di mercurio potranno avvicinarsi ai 40 gradi nei prossimi giorni.

A questo scenario termico marcato si aggiunge la possibilità di fenomeni convettivi pomeridiani. In particolare, nel corso del pomeriggio e delle ore serali, non si escludono temporali di calore a sviluppo locale, soprattutto sulle aree montuose, dove l’instabilità atmosferica sarà favorita dal forte riscaldamento al suolo.

Per la giornata di giovedì 26 giugno, il quadro meteorologico si manterrà soleggiato e molto caldo sul Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Al Nord, invece, è attesa una maggiore variabilità: fin dal mattino si prevedono nubi irregolari su gran parte delle regioni settentrionali, in particolare lungo l’arco alpino.

Nel corso delle ore centrali e nel pomeriggio, saranno possibili rovesci e temporali sull’arco alpino e, localmente, anche lungo l’Appennino settentrionale. In alcuni casi, i fenomeni potranno spingersi fino alle pianure adiacenti, seppur in forma sporadica. In serata, qualche residuo temporale potrà insistere sulle Alpi orientali, specie tra Trentino, Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 25 giugno, in alcune località italiane.

Temperature massime registrate in Italia

+40°C a Oschiri (SS)

a Oschiri (SS) +38°C a Carbonia, Ferrara

a Carbonia, Ferrara +37°C a Foggia, Cremona, Forlì, Iglesias, Trento

a Foggia, Cremona, Forlì, Iglesias, Trento +36°C a Bologna, Firenze, Avellino, Benevento, Bolzano, Foligno, Modena, Reggio Emilia

a Bologna, Firenze, Avellino, Benevento, Bolzano, Foligno, Modena, Reggio Emilia +35°C a Milano, Bergamo, Brescia, Perugia, Cosenza, Piacenza, Pordenone, Terni, Verona, Vicenza, Viterbo

a Milano, Bergamo, Brescia, Perugia, Cosenza, Piacenza, Pordenone, Terni, Verona, Vicenza, Viterbo +34°C a Roma, Torino, Arezzo, Ascoli Piceno, Caserta, Trapani, Caltanissetta, Enna, Matera, Rieti, Siena

a Roma, Torino, Arezzo, Ascoli Piceno, Caserta, Trapani, Caltanissetta, Enna, Matera, Rieti, Siena +33°C a Bari, Asti, Cagliari, Campobasso, Catania, Chieti, Frosinone, Latina, Lecce, Padova, Pisa, Potenza, Sassari, Taranto, Treviso, Udine

a Bari, Asti, Cagliari, Campobasso, Catania, Chieti, Frosinone, Latina, Lecce, Padova, Pisa, Potenza, Sassari, Taranto, Treviso, Udine +32°C a Napoli, Agrigento, Ancona, Brindisi, Catanzaro, Novara, Pesaro, Salerno, Teramo

a Napoli, Agrigento, Ancona, Brindisi, Catanzaro, Novara, Pesaro, Salerno, Teramo +31°C a Cuneo, Reggio Calabria, L’Aquila, La Spezia, Pantelleria, Trieste

a Cuneo, Reggio Calabria, L’Aquila, La Spezia, Pantelleria, Trieste +30°C a Palermo, Messina, Nuoro, Pescara, Rimini

a Palermo, Messina, Nuoro, Pescara, Rimini +29°C a Venezia, Genova, Civitavecchia, Lampedusa, Livorno, Savona, Termoli

a Venezia, Genova, Civitavecchia, Lampedusa, Livorno, Savona, Termoli +28°C a Viareggio

a Viareggio +27°C a Sanremo

