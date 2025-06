Meteo, le temperature massime di oggi: +38°C a Firenze

MeteoWeb

L’anticiclone delle Azzorre torna a rafforzarsi sull’Europa sud-occidentale, estendendo nuovamente la sua influenza anche sull’Italia. Nel corso del fine settimana, la sua azione sarà potenziata dall’afflusso di masse d’aria calda di origine subtropicale, determinando un ulteriore rialzo delle temperature, in particolare sulle regioni del Centro-Nord.

Sabato si prevede un picco termico significativo nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna, dove le temperature massime potranno agevolmente raggiungere i 38-39°C, localmente anche qualcosa in più nei fondovalle più chiusi e poco ventilati.

In questo contesto, le condizioni meteorologiche risulteranno generalmente stabili e soleggiate su gran parte del territorio nazionale, con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi.

Solo nel pomeriggio di domenica, lungo i rilievi alpini, specialmente nel settore occidentale, potranno svilupparsi isolati rovesci o brevi temporali di calore, legati all’accumulo di umidità e instabilità termica diurna. Si tratterà comunque di episodi localizzati e di breve durata, senza impatti diffusi.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 27 giugno, in alcune località italiane.

Temperature massime registrate in Italia

+38°C a Firenze, Agrigento, Foligno

a Firenze, Agrigento, Foligno +37°C a Roma, Avellino, Benevento, Caltanissetta, Empoli, Ozieri (SS), Matera, Taranto, Terni

a Roma, Avellino, Benevento, Caltanissetta, Empoli, Ozieri (SS), Matera, Taranto, Terni +36°C a Foggia, Cremona, Grosseto, Latina, Perugia, Rieti

a Foggia, Cremona, Grosseto, Latina, Perugia, Rieti +35°C a Cagliari, Cosenza, Ferrara, Frosinone, Iglesias, Lucca, Trento, Verona

a Cagliari, Cosenza, Ferrara, Frosinone, Iglesias, Lucca, Trento, Verona +34°C a Milano, Bologna, Bergamo, Bolzano, Brescia, Lecce, Ascoli Piceno, Caserta, Enna, Imola, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia, Trieste, Vicenza

a Milano, Bologna, Bergamo, Bolzano, Brescia, Lecce, Ascoli Piceno, Caserta, Enna, Imola, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia, Trieste, Vicenza +33°C a Palermo, Torino, Bari, Catania, Campobasso, Chieti, Forlì, L’Aquila, La Spezia, Modena, Padova, Pisa, Sassari, Trapani, Treviso, Udine

a Palermo, Torino, Bari, Catania, Campobasso, Chieti, Forlì, L’Aquila, La Spezia, Modena, Padova, Pisa, Sassari, Trapani, Treviso, Udine +32°C a Napoli, Venezia, Asti, Brindisi, Civitavecchia, Messina, Pescara, Potenza, Reggio Calabria, Oristano, Savona, Salerno, Teramo

a Napoli, Venezia, Asti, Brindisi, Civitavecchia, Messina, Pescara, Potenza, Reggio Calabria, Oristano, Savona, Salerno, Teramo +31°C a Genova, Rimini, Cuneo, Nuoro, Pesaro

a Genova, Rimini, Cuneo, Nuoro, Pesaro +30°C a Catanzaro, Livorno, Termoli

a Catanzaro, Livorno, Termoli +29°C a Ancona, Lampedusa, Viareggio

a Ancona, Lampedusa, Viareggio +28°C a Pantelleria, Sanremo

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: