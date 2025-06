Meteo, le temperature massime di oggi: +40°C a Firenze

MeteoWeb

L’alta pressione che negli ultimi giorni ha dominato gran parte dell’Italia inizia a mostrare segni di cedimento sulle regioni settentrionali, favorendo un graduale incremento dell’instabilità atmosferica. Questo indebolimento comporterà il ritorno di rovesci e temporali, anche di forte intensità, che dalle aree alpine potranno estendersi localmente fino alle pianure e spingersi verso le coste dell’alto Adriatico. Nella giornata di mercoledì, i fenomeni temporaleschi potranno coinvolgere anche i rilievi dell’Appennino centrale.

Al Centro-Sud e sulle Isole maggiori, invece, l’anticiclone subtropicale continuerà a garantire condizioni di stabilità e un caldo intenso, senza particolari variazioni rispetto ai giorni precedenti.

Nel Nord Italia, sebbene si registrerà un lieve calo delle temperature — più sensibile durante i passaggi temporaleschi — il clima resterà comunque afoso e pesante, complice l’elevata umidità che continuerà a caratterizzare soprattutto le aree di pianura e le zone costiere.

Per la giornata di domani, particolare attenzione andrà riservata alle regioni settentrionali. Nel pomeriggio si prevedono temporali sparsi su Alpi, Prealpi, pianure piemontesi, aree pedemontane della Lombardia e del Veneto, nonché sull’Appennino settentrionale. In alcune località non si escludono fenomeni intensi, accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento, con possibili criticità localizzate.

Temperature massime registrate in Italia

+40°C a Firenze, Ozieri (SS), Oschiri (SS), Ceccano (FR), Piedimonte San Germano (FR), San Giuliano Terme (PI), Manciano (GR), Rosignano Marittimo e Collesalvetti (LI), Capannori (LU)

