Meteo, le temperature massime di oggi: +37°C a Francofonte

Dopo un temporaneo calo delle temperature, favorito dall’afflusso di masse d’aria più fresche in arrivo dai quadranti settentrionali, l’Italia si prepara a un nuovo progressivo aumento termico. Già a partire da mercoledì, un flusso d’aria calda in risalita dal Nord Africa inizierà a far sentire i suoi effetti, dando avvio a una fase nuovamente stabile e molto calda.

Il culmine dell’ondata di calore è atteso tra venerdì e il fine settimana, quando l’espansione dell’anticiclone subtropicale porterà condizioni marcatamente afose, con temperature ben superiori alle medie del periodo. Questo assetto atmosferico potrebbe persistere fino alla conclusione della settimana, mantenendo l’Italia in un contesto di caldo intenso e opprimente, soprattutto nelle aree interne e lungo le pianure.

Di seguito riportiamo le temperature massime registrate nella giornata di oggi, lunedì 9 giugno, in alcune località italiane:

+37°C a Francofonte (SR)

a Francofonte (SR) +36°C a Ginosa (TA)

a Ginosa (TA) +35°C a Foggia

a Foggia +34°C a Taranto

a Taranto +33°C a Cagliari, Catania, Crotone

a Cagliari, Catania, Crotone +32°C a Firenze, Guidonia, Lecce

a Firenze, Guidonia, Lecce +31°C a Napoli, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Cosenza

a Napoli, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Cosenza +30°C a Roma, Frosinone, Olbia, Roma-Urbe, Viterbo, L’Aquila

a Roma, Frosinone, Olbia, Roma-Urbe, Viterbo, L’Aquila +29°C a Bolzano, Brescia, Ferrara, Latina, Messina, Milano, Novara, Palermo, Piacenza, Pisa

a Bolzano, Brescia, Ferrara, Latina, Messina, Milano, Novara, Palermo, Piacenza, Pisa +28°C a Bari, Bologna, Milano, Torino, Cuneo, Forlì, Grosseto, Lampedusa, Parma, Pescara

a Bari, Bologna, Milano, Torino, Cuneo, Forlì, Grosseto, Lampedusa, Parma, Pescara +27°C ad Alghero, Bergamo, Brescia, Treviso, Verona

ad Alghero, Bergamo, Brescia, Treviso, Verona +26°C a Brindisi, Ancona, Trapani, Venezia

a Brindisi, Ancona, Trapani, Venezia +25°C a Genova, Rimini, Trieste, Udine

a Genova, Rimini, Trieste, Udine +24°C ad Aosta

