Meteo, le temperature minime di oggi: +12°C a Castel di Sangro (AQ)

MeteoWeb

La giornata di oggi sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche fortemente differenziate tra Nord e Sud. Mentre l’alta pressione subtropicale continuerà a garantire tempo stabile e soleggiato su buona parte del Centro-Sud e sulle Isole maggiori, una nuova perturbazione – la quarta del mese – inizierà a influenzare il Nord Italia, riportando una fase di instabilità atmosferica più marcata.

La perturbazione, in arrivo dai quadranti nordoccidentali, andrà progressivamente ad addossarsi all’arco alpino, favorendo l’ingresso di aria più fresca e instabile in quota. Questo scenario barico sarà sufficiente a innescare lo sviluppo di numerosi temporali, localmente anche di forte intensità, soprattutto a ridosso dei rilievi alpini e sulle pianure del Nordovest e dell’alto Adriatico.

Nonostante il ritorno dell’instabilità al Nord, l’Italia resta ancora in balia di un’ondata di caldo anomalo per il periodo. Le temperature massime torneranno facilmente a superare i 30°C in molte località, con picchi oltre i 35°C e punte prossime ai 40°C sulla Sardegna interna. Si tratta di valori ben superiori alla media stagionale, alimentati da una massa d’aria subtropicale ancora ben radicata sul Bacino del Mediterraneo.

Il caldo risulterà particolarmente opprimente anche nelle ore notturne: in diverse città e aree costiere si registreranno minime notturne superiori ai 20°C, configurando così le cosiddette notti tropicali. A peggiorare la percezione del disagio sarà l’aumento dell’umidità relativa, in crescita soprattutto nelle zone più prossime al mare e nelle grandi aree urbane.

Le temperature minime di oggi, 14 giugno 2025:

+12°C a Castel di Sangro (AQ)

a Castel di Sangro (AQ) +15°C a Partinico (PA)

a Partinico (PA) +16°C a Gela

a Gela +17°C ad Avellino, Benevento, L’Aquila, Olbia

ad Avellino, Benevento, L’Aquila, Olbia +18°C ad Alghero, Bolzano

ad Alghero, Bolzano +19°C a Catania

a Catania +20°C a Bari, Brindisi, Cuneo, Cosenza, Enna, Grosseto, Messina

a Bari, Brindisi, Cuneo, Cosenza, Enna, Grosseto, Messina +21°C ad Alessandria, Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Campobasso, Foggia, Lecce, Treviso, Udine

ad Alessandria, Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Campobasso, Foggia, Lecce, Treviso, Udine +22°C a Capri, Cervia, Chieti, Gela, Imola, Modena, Pratica Di Mare, Ravenna, Reggio Emilia, Sassari

a Capri, Cervia, Chieti, Gela, Imola, Modena, Pratica Di Mare, Ravenna, Reggio Emilia, Sassari +23°C a Milano, Catanzaro, Pisa, Ancona, Forlì, Lamezia Terme, Lampedusa, Latina, Frosinone, Parma, Pescara, Pordenone, Roma-Ciampino, Sarzana-Luni, Torino-Bric Della Croce, Trapani, Viareggio, Vicenza

a Milano, Catanzaro, Pisa, Ancona, Forlì, Lamezia Terme, Lampedusa, Latina, Frosinone, Parma, Pescara, Pordenone, Roma-Ciampino, Sarzana-Luni, Torino-Bric Della Croce, Trapani, Viareggio, Vicenza +24°C a Roma, Torino, Palermo, Bologna, Firenze, Cagliari, Rimini, Padova, Perugia, Messina, Agrigento, Taranto, Piacenza, Fermo, Trieste, La Spezia

a Roma, Torino, Palermo, Bologna, Firenze, Cagliari, Rimini, Padova, Perugia, Messina, Agrigento, Taranto, Piacenza, Fermo, Trieste, La Spezia +25°C a Genova, Napoli, Reggio Calabria, Iglesias, Pantelleria, Savona, Venezia, Verona, Bassano del Grappa

