Meteo, le temperature minime di oggi: +14°C a Cuneo

La prima settimana di giugno si conclude all’insegna della stabilità atmosferica, con l’anticiclone nord-africano ben consolidato sul Mediterraneo centro-occidentale. Questa struttura di alta pressione continuerà a dominare anche nel corso della prossima settimana, mantenendo condizioni di tempo stabile e caldo su gran parte della Penisola.

Nella giornata di oggi, domenica 8 giugno, persiste tuttavia una residua instabilità sulle regioni alpine del Nord-Est. L’area è ancora marginalmente influenzata da un fronte atlantico in transito sull’Europa centrale, in rapido movimento verso est. In tale contesto, non si escludono piogge sparse, rovesci localizzati e temporali di calore, specie nelle ore pomeridiane e serali.

Di seguito le temperature minime registrate in alcune località italiane nella giornata di oggi, domenica 8 giugno 2025.

Le temperature minime di oggi, 8 giugno 2025:

+14°C a Cuneo, Rieti

a Cuneo, Rieti +15°C a L’Aquila

a L’Aquila +17°C a Brescia

a Brescia +18°C a Biella, Pistoia, Iglesias

a Biella, Pistoia, Iglesias +19°C a Torino, Bergamo, Perugia, Salerno, Prato

a Torino, Bergamo, Perugia, Salerno, Prato +20°C a Firenze, Cagliari, Piacenza, Udine, Trento, Bolzano, Modena, Reggio Emilia, Brindisi, Avellino

a Firenze, Cagliari, Piacenza, Udine, Trento, Bolzano, Modena, Reggio Emilia, Brindisi, Avellino +21°C a Milano, Roma, Genova, Venezia, Vicenza, Savona, La Spezia, Oristano, Pescara

a Milano, Roma, Genova, Venezia, Vicenza, Savona, La Spezia, Oristano, Pescara +22°C a Verona, Rimini, Forlì, Parma, Ravenna, Teramo, Taranto

a Verona, Rimini, Forlì, Parma, Ravenna, Teramo, Taranto +23°C a Bologna, Napoli, Bari, Trieste, Ancona, Agrigento

a Bologna, Napoli, Bari, Trieste, Ancona, Agrigento +24°C a Palermo, Lecce, Catania, Gabicce mare (PU), Chieti

a Palermo, Lecce, Catania, Gabicce mare (PU), Chieti +25°C a Messina, Termoli (CB)

a Messina, Termoli (CB) +26°C a Foggia

a Foggia +27°C a Catanzaro

