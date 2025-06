Meteo, temperature superficiali oltre i 27°C nel Tirreno: il Mediterraneo amplifica ondate di calore e instabilità

MeteoWeb

Il Mar Mediterraneo sta mostrando già da inizio giugno 2025 segnali preoccupanti: le sue acque superficiali si stanno riscaldando in modo anomalo, rapido e diffuso, ben oltre quanto atteso per questo periodo dell’anno. Le temperature marine stanno superando la media climatica con anomalie termiche persistenti, che potrebbero avere importanti ripercussioni non solo sul meteo estivo, ma anche sugli ecosistemi marini e sulla frequenza di eventi estremi in Italia e nel bacino mediterraneo.

Temperature da luglio… ma siamo solo a giugno

In numerose aree costiere italiane — tra cui Liguria di Ponente, costa abruzzese e marchigiana, Polesine e basso Tirreno — le temperature superficiali del mare risultano superiori alla media di +2/+2,5°C, con picchi locali che raggiungono e talvolta superano i +3°C. Nel Mar Tirreno e nel bacino tra Spagna e Sardegna, si segnalano punte fino a +5°C di anomalia, con valori registrati tra i 25 e i 28°C, tipici di luglio inoltrato.

Cosa sta scaldando il nostro mare?

L’aumento eccezionale delle temperature marine nel Mediterraneo è il risultato dell’azione congiunta di diversi fattori:

Anticicloni africani persistenti , che mantengono condizioni stabili e calde, impedendo il rimescolamento delle acque e accentuando l’accumulo di calore in superficie.

, che mantengono condizioni stabili e calde, impedendo il rimescolamento delle acque e accentuando l’accumulo di calore in superficie. Mancato raffreddamento invernale : l’inverno 2024-2025 è stato tra i più miti, e il mare non ha mai avuto modo di “resettare” le sue temperature di partenza.

: l’inverno 2024-2025 è stato tra i più miti, e il mare non ha mai avuto modo di “resettare” le sue temperature di partenza. Cambiamento climatico di lungo periodo : il Mediterraneo si sta riscaldando a un ritmo quasi doppio rispetto alla media globale, ed è considerato un hotspot climatico a livello mondiale.

: il Mediterraneo si sta riscaldando a un ritmo quasi doppio rispetto alla media globale, ed è considerato un hotspot climatico a livello mondiale. Effetto di El Niño, che nel 2025 è in fase attiva e sta modificando la circolazione atmosferica, favorendo condizioni più stabili e calde su larga scala euro-mediterranea.

Il mare caldo alimenta il caldo: un circolo vizioso

Un Mediterraneo così caldo non è solo un’anomalia statistica: ha effetti concreti, immediati e rilevanti sull’atmosfera. Le acque calde funzionano da serbatoio termico, alimentando la formazione di bolle di calore africane e rendendo le ondate di caldo più intense e durature. Ne conseguono temperature estreme anche durante la notte, con l’aumento delle notti tropicali e condizioni afose persistenti lungo le coste.

Più energia = più fenomeni estremi

Oltre a favorire le ondate di calore, il mare caldo aumenta l’evaporazione, arricchendo l’aria di umidità. Questo elemento, unito all’eventuale ingresso di aria più fredda in quota, può generare fenomeni molto violenti: nubifragi improvvisi, grandine di grosse dimensioni, temporali autorigeneranti e flash flood anche in piena estate, mesi che un tempo erano considerati più stabili.

La combinazione tra mare anormalmente caldo e irruzioni instabili in quota è uno degli ingredienti principali per eventi meteorologici estremi che colpiscono con maggiore frequenza anche le regioni costiere e le Isole Maggiori.

Conseguenze ecologiche: il Mediterraneo sta cambiando volto

Il riscaldamento marino ha un impatto diretto anche sulla biodiversità. Si sta osservando una crescente diffusione di specie tropicali invasive come il granchio blu o alcune meduse non autoctone. Questo stravolge gli equilibri biologici, danneggia la pesca tradizionale e può causare impatti negativi sulla salute degli ecosistemi marini.

Un ciclo che si autoalimenta

Più il mare si scalda, più si innescano condizioni favorevoli al mantenimento del caldo e di fasi stabili. Questo genera un circolo vizioso: l’energia immagazzinata nelle acque superficiali non solo amplifica i fenomeni estivi, ma rende più probabile il ritorno di nuove ondate di calore, a distanza ravvicinata.

Conclusione: una stagione da monitorare, senza sottovalutazioni

Il Mediterraneo, a inizio giugno 2025, sta mostrando segni inequivocabili di stress climatico. Le temperature marine fuori scala rappresentano un campanello d’allarme: non solo per il caldo che ci aspetta, ma anche per il rischio crescente di fenomeni estremi e per le trasformazioni ecologiche in atto.

