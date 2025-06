Meteo, Tempesta di fulmini, pioggia e grandine nella notte al Nord: CAPE oltre 2000 J/kg e vorticità in quota | FOTO

MeteoWeb

Il ritorno dell’instabilità atmosferica ha nuovamente interessato le regioni del Nord Italia nel corso della notte, interrompendo la breve parentesi anticiclonica con una notte di forti temporali, grandine e fulmini. L’aria più fresca in quota, infiltratasi sotto forma di cavo d’onda, ha incontrato una massa d’aria calda nei bassi strati, innescando violente celle temporalesche su diversi settori della pianura padano-veneta.

Lombardia orientale e Veneto sono state le aree più colpite. I temporali si sono sviluppati in un contesto altamente favorevole alla convezione, con valori di CAPE (energia potenziale convettiva disponibile) fino a 2000 J/Kg. Questo ha dato origine a numerosi episodi temporaleschi con nuclei autorigeneranti, capaci di scaricare ingenti quantità di pioggia in poco tempo, accompagnati da raffiche di vento e grandine di piccole e medie dimensioni.

Veneto sotto assedio: fulmini e nubifragi tra Veronese, Padovano e Vicentino

La situazione più critica si è verificata in Veneto, dove veronesi, padovani e vicentini hanno assistito a una vera e propria tempesta di fulmini (quasi 10.000), fenomeno spettacolare ma anche potenzialmente pericoloso. In alcune aree i nubifragi hanno superato i 40-50 mm in meno di un’ora, provocando allagamenti localizzati. I temporali a macchia di leopardo hanno colpito in modo disomogeneo, risparmiando alcune zone ma accanendosi su altre, con notevoli contrasti anche a distanza di pochi chilometri.

A determinare questo scenario è stato un afflusso di aria più fredda in quota (valori intorno ai -12/-14°C a 500 hPa) che ha interagito con masse d’aria calda e umida nei bassi strati, creando un ambiente esplosivo per lo sviluppo convettivo.

Previsioni per oggi: nuovi temporali in agguato tra Prealpi, pianure e Appennini

La giornata odierna, sabato 21 giugno, non sarà da meno. Il Nord-Ovest sarà nuovamente esposto a fenomeni temporaleschi anche intensi, con particolare riferimento a alto Piemonte, alta Lombardia e alto Veneto. Sono attesi temporali pomeridiani su Alpi Marittime, Alpi occidentali e Appennino Ligure, con possibile sconfinamento verso le coste liguri tra il tardo pomeriggio e la prima serata.

Sulle regioni centrali, i temporali potranno svilupparsi sull’Appennino Tosco-Emiliano e sulle aree interne tra Lazio e Abruzzo, dove l’instabilità sarà favorita dall’orografia e dal riscaldamento diurno. Anche il sud della Calabria potrebbe assistere a fenomeni convettivi localizzati.

Attenzione alla sera: rischio fenomeni intensi in espansione verso pianure e Emilia

Particolare attenzione va posta alla seconda parte del pomeriggio e alla serata, quando le celle temporalesche potrebbero svilupparsi lungo le Prealpi lombarde per poi muoversi rapidamente verso le alte pianure lombarde e il Piemonte orientale. In questa fase, i temporali potranno assumere carattere di linea di squall, portando rovesci intensi, grandine e raffiche di vento.

Con il passare delle ore, il maltempo potrà estendersi anche al basso Piemonte e alla pianura emiliana, specie tra le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Qui i temporali potrebbero assumere caratteristiche multicellulari, con rigenerazione dei nuclei e possibili criticità idrogeologiche locali.

Temperature in lieve calo sotto i temporali

Dal punto di vista termico, le temperature subiranno un calo localizzato sotto i temporali, ma si manterranno stazionarie o in lieve aumento laddove il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso. Questo contribuirà a mantenere alti i contrasti termici, aumentando ulteriormente il rischio di fenomeni intensi.

Un’estate che parte con il piede sull’acceleratore

Questa nuova ondata di instabilità atmosferica dimostra come l’estate 2025 non sarà soltanto sinonimo di caldo persistente, ma anche di episodi temporaleschi violenti, spesso concentrati in brevi periodi e con forte impatto locale. La combinazione tra anticicloni subtropicali e infiltrazioni fresche in quota sta generando un pattern meteo sempre più dinamico e difficile da prevedere nel dettaglio.

