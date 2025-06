Meteo, una tempesta di pioggia tropicale nell’Atlantico centrale potrebbe presto trasformarsi in “Andrea”

MeteoWeb

Un piccolo gruppo di rovesci e temporali che i meteorologi di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, hanno definito una tempesta di pioggia tropicale, potrebbe intensificarsi brevemente trasformandosi in una depressione tropicale o in una tempesta tropicale questa settimana. La tempesta di pioggia tropicale si trova diverse centinaia di chilometri a est-nordest delle Bermuda e interesserà solo gli operatori marittimi e crocieristici dell’Atlantico centrale. È probabile che sia troppo lontana e troppo piccola per generare un’onda significativa, anche per gli operatori delle Bermuda. Non interesserà gli Stati Uniti.

“La durata della tempesta di pioggia è limitata, poiché stiamo notando una quantità significativa di wind shear nella zona“, ha affermato Peyton Simmers, meteorologo di AccuWeather.

Questo wind shear potrebbe impedire un’ulteriore escalation della tempesta di pioggia o impedirne una lunga durata, qualora venisse ufficialmente definita depressione tropicale o tempesta tropicale dal National Hurricane Center. Il primo nome nell’elenco delle tempeste tropicali per la stagione degli uragani atlantici del 2025 è Andrea.

I meteorologi di AccuWeather continueranno a monitorare attentamente l’Atlantico tropicale, ma non prevedono la formazione di ulteriori tempeste tropicali nei prossimi giorni. Una serie di rovesci e temporali attraverserà le Bahamas e la Florida nei prossimi giorni, ma non si prevede che si organizzino a breve termine.

Ci sono alcune indicazioni che un’area di bassa pressione potrebbe formarsi dal Golfo del Messico nordorientale fino alla costa atlantica meridionale verso la fine del mese e potrebbe essere la prossima area da monitorare per lo sviluppo tropicale. Tuttavia, non tutti i gruppi di rovesci e temporali si evolvono in tempeste tropicali.

I meteorologi di AccuWeather prevedono che la stagione degli uragani atlantici sarà intensa, nonostante le temperature dell’acqua complessivamente inferiori rispetto allo scorso anno. Le acque sono più fredde della media storica nei Caraibi e nell’Atlantico centro-meridionale e sudorientale, ma sono superiori alla media storica nel Golfo nordorientale e nelle acque appena al largo della costa orientale degli Stati Uniti. Le temperature dell’acqua in gran parte della regione sono ancora al di sopra della soglia critica per lo sviluppo tropicale, che è di circa 27°C.