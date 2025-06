Meteo USA: grandine come pompelmi e raffiche da uragano in Texas, ma il derecho non si è formato

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo ha colpito il Texas e l’Oklahoma tra domenica 8 e lunedì 9 giugno, lasciando dietro di sé danni ingenti e decine di migliaia di utenze senza elettricità. I temporali intensi hanno portato con sé raffiche di vento fino a 160 km/h e grandine delle dimensioni di un pompelmo, alimentando il timore che potesse svilupparsi un derecho, uno dei fenomeni meteorologici più distruttivi del continente nordamericano.

Cos’è un derecho e perché è temuto

Un derecho è un vasto sistema temporalesco caratterizzato da venti distruttivi lineari che possono estendersi per centinaia di chilometri. Secondo la definizione ufficiale dello Storm Prediction Center (SPC) della NOAA, per poter essere classificato come tale un sistema deve produrre:

Danni da vento lungo un’area continua di almeno 650 km

Raffiche superiori a 93 km/h in gran parte della traiettoria

Numerosi picchi oltre i 120 km/h

Durata prolungata e coerenza strutturale

Il rischio di un derecho era stato paventato proprio per l’intensità dei parametri attesi. Ma nonostante le condizioni iniziali facessero pensare al peggio, il fenomeno non ha soddisfatto tutti i criteri necessari.

Perché il Texas non ha vissuto un vero derecho

I temporali sul Texas hanno effettivamente prodotto raffiche paragonabili a quelle di un uragano di categoria 1 e grandine eccezionalmente grande, ma secondo l’analisi finale degli esperti non hanno mantenuto la coerenza e la struttura organizzativa tipica di un derecho.

Le motivazioni principali sono state:

Discontinuità spaziale: i venti intensi non sono risultati sufficientemente diffusi lungo tutta la traiettoria della linea temporalesca.

i venti intensi non sono risultati lungo tutta la traiettoria della linea temporalesca. Durata limitata: il sistema non ha mantenuto la persistenza necessaria per essere considerato un derecho su vasta scala.

il sistema non ha mantenuto la per essere considerato un derecho su vasta scala. Organizzazione incompleta: i temporali sono stati inizialmente semi-discreti, evolvendosi solo successivamente in una struttura lineare, ma senza raggiungere la coerenza dei MCS (sistemi convettivi a mesoscala) classici.

In sostanza, è mancata la sinergia tra estensione, durata e intensità che avrebbe potuto far scattare l’allerta per un vero derecho. Il “puzzle atmosferico” si è composto solo in parte, lasciando al fenomeno un profilo da super temporale distruttivo, ma non da derecho ufficiale.

Impatti sul territorio e rischio futuro

Nonostante l’assenza del derecho in senso stretto, gli effetti del maltempo sono stati comunque drammatici: tetti scoperchiati, linee elettriche abbattute e gravi danni alle colture. Le autorità locali sono intervenute per gestire le emergenze legate ai blackout e ai detriti stradali.

L’evento conferma ancora una volta quanto estremi e imprevedibili possano essere i fenomeni atmosferici nel cuore degli Stati Uniti, specie in questa stagione di transizione. Il mancato sviluppo del derecho non deve indurre a sottovalutare l’impatto crescente di eventi meteo severi legati ai cambiamenti climatici, che stanno aumentando in frequenza e intensità.

Il Texas ha sfiorato il disastro

Il Texas ha sfiorato un disastro maggiore, evitando per poco un derecho su vasta scala. Ma i danni subiti e la potenza dei fenomeni osservati mostrano quanto sia fondamentale investire in previsioni accurate e allerta precoce. In un’epoca in cui il confine tra temporale severo e catastrofe può dipendere da pochi chilometri o minuti, la consapevolezza meteorologica è più importante che mai.