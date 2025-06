Meteo USA: il Sole diventa una palla di fuoco tra le nubi tossiche

MeteoWeb

Un fenomeno spettacolare quanto inquietante ha dominato i cieli degli Stati Uniti nella giornata del 1° giugno 2025: il Sole appariva come una palla infuocata, immerso in un’atmosfera lattiginosa e rossastra. Ma dietro questa immagine surreale si cela un’emergenza ambientale di scala continentale.

Il fumo degli incendi canadesi avvolge il Nord America

Tutto parte da enormi incendi boschivi in Canada, che da giorni divorano milioni di ettari di foresta, alimentati da un mix pericoloso di temperature elevate, siccità e venti intensi. Le colonne di fumo sprigionate da questi roghi si estendono per chilometri in verticale e, sospinte dalle correnti atmosferiche in quota, si stanno spostando rapidamente verso sud, avvolgendo gran parte degli Stati Uniti e alterando il cielo in modo drammatico.

Cos’è una “wildfire plume” e perché è così pericolosa

La massa di fumo generata viene tecnicamente chiamata “wildfire plume”, ovvero una colonna verticale composta da cenere, gas tossici, particolato fine (PM2.5/PM10) e calore. Queste colonne possono raggiungere decine di chilometri di altezza e trasportare agenti inquinanti per migliaia di chilometri, fino ad arrivare — in alcuni casi estremi — anche all’Europa.

Perché il Sole appare rosso fuoco?

Il colore acceso del Sole ha una spiegazione scientifica ben precisa. Le particelle sospese nell’aria diffondono selettivamente la luce solare: le lunghezze d’onda corte (come il blu) vengono disperse, mentre quelle più lunghe (arancio e rosso) attraversano l’atmosfera. Il risultato? Un Sole che appare attenuato, arancione o rosso intenso, con un cielo opaco e quasi irreale.

In condizioni di inquinamento atmosferico da fumo particolarmente grave, questo effetto ottico si verifica anche nelle ore centrali del giorno, non solo all’alba o al tramonto.

Un pericolo silenzioso: l’impatto sulla salute

Oltre agli effetti visivi, la qualità dell’aria peggiora sensibilmente. Il particolato fine può penetrare nei polmoni e nel sistema circolatorio, aggravando patologie respiratorie, cardiache e vascolari. Le fasce più vulnerabili — bambini, anziani e soggetti con patologie preesistenti — sono particolarmente esposte.

Alcune città statunitensi stanno già emettendo allerta sanitarie, invitando la popolazione a restare in casa e limitare le attività all’aperto.

Il cambiamento climatico moltiplica gli eventi estremi

Questa situazione non è un caso isolato. Gli scienziati concordano: il cambiamento climatico sta amplificando la frequenza e la gravità degli incendi boschivi. Temperature più alte, stagioni secche prolungate e maggiore instabilità atmosferica creano condizioni ideali per lo sviluppo di mega-incendi e, di conseguenza, di imponenti nubi di fumo come quella attuale.