Meteo USA, ondata di caldo in arrivo: +35-40°C da New York a Washington

MeteoWeb

È scattata l’allerta meteo nella costa orientale e nel centro degli Stati Uniti, in vista dell’arrivo della prima ondata di caldo dell’anno. In molte città, inclusa New York, sono attese nelle prossime ore temperature anche di +34-35°C, ben al di sopra della media stagionale. Nella capitale, Washington DC, tra domenica 22 e lunedì 23 giugno, si supereranno i +40°C, mentre a Chicago sono attesi +38°C. I meteorologi del Weather Prediction Center parlano di un’ondata di calore “significativa ed estremamente pericolosa“.