Meteo USA: SCP elevato e CAPE disponibile, rischio supercelle devastanti in espansione nelle prossime settimane

Secondo le più recenti elaborazioni del modello CFSv2, il meteo statunitense potrebbe essere dominato da una nuova fase di instabilità severa nella settimana compresa tra l’11 e il 17 giugno 2025, con un potenziale elevato per la formazione di supercelle temporalesche sulle regioni centrali del Paese.

Queste previsioni si basano su un indice atmosferico avanzato: il Supercell Composite Parameter (SCP), uno strumento utilizzato dai meteorologi per individuare le zone dove l’atmosfera è più predisposta allo sviluppo di temporali isolati ma estremamente violenti, spesso associati a tornado, grandinate di grandi dimensioni e downburst.

Un parametro chiave per i temporali più violenti

Il SCP è il risultato dell’integrazione di diversi fattori atmosferici: dalla quantità di energia convettiva disponibile (CAPE), al wind shear verticale, passando per parametri legati alla rotazione delle correnti d’aria. I valori più elevati, rappresentati sulla mappa in tonalità dal verde al rosso intenso, indicano ambienti altamente favorevoli allo sviluppo di supercelle.

Dove saranno più probabili le supercelle tra l’11 e il 17 giugno

Il modello CFSv2 fornisce una mappa di previsione settimanale “accumulata”, ovvero una rappresentazione della somma dei valori di SCP previsti ogni giorno su ciascun punto della griglia modellistica. Secondo questa simulazione, il potenziale convettivo più elevato si concentrerà tra le Grandi Pianure centrali, il Midwest e parte dei Grandi Laghi.

Le tonalità rosso-arancio sulla mappa segnalano le aree dove il rischio di sviluppo di supercelle sarà più frequente e persistente nel corso della settimana. Queste zone coincidono spesso con quelle dove, storicamente, si verificano i tornado più intensi degli Stati Uniti durante il mese di giugno.

Interpretare correttamente il Supercell Composite Parameter

È importante precisare che il SCP non indica direttamente la presenza di temporali imminenti, ma il potenziale atmosferico affinché questi possano svilupparsi. Perché una supercella si formi davvero, serve anche un innesco convettivo: un fronte, una convergenza o una perturbazione in grado di stimolare l’ascesa dell’aria calda e umida.

Dunque, valori elevati di SCP indicano un ambiente “carico”, ma non garantiscono che l’evento si verifichi. Tuttavia, quando a questi valori si associano dinamiche sinottiche favorevoli, il rischio di eventi estremi può salire in modo significativo.

Verso la fine di giugno: rischio in aumento

Gli stessi modelli stagionali CFSv2 evidenziano una possibile escalation del rischio nelle settimane successive, in particolare tra il 25 giugno e il 1° luglio 2025. La persistenza di condizioni calde e umide al suolo, unite a una maggiore instabilità in quota, potrebbero rendere ancora più favorevole l’ambiente per lo sviluppo di temporali severi e supercelle a lunga durata.

La sorveglianza meteorologica a medio-lungo termine, supportata da parametri come l’SCP, rappresenta uno strumento utile per la pianificazione delle attività di prevenzione, soprattutto nei territori più vulnerabili a questi fenomeni. Tuttavia, per una previsione operativa dettagliata resta fondamentale l’analisi dei modelli ad alta risoluzione nei giorni immediatamente precedenti all’evento.

In sintesi, la situazione meteo per la seconda metà di giugno negli Stati Uniti merita la massima attenzione: se confermata, potrebbe rappresentare una delle fasi più turbolente della stagione convettiva 2025.