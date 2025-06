Meteo USA, scatta l’allerta: 30 Stati avvolti da una cupola rovente senza precedenti

MeteoWeb

Un’ondata di caldo estremo ha già travolto le Grandi Pianure centrali degli Stati Uniti e ora si sta espandendo minacciosamente verso Est, promettendo una settimana meteorologicamente drammatica. Secondo le ultime previsioni, saranno oltre 200 milioni gli americani coinvolti, con temperature che potranno superare i 38°C percepiti in numerose città del Midwest e del Nordest. Si tratta della seconda cupola di calore estiva del 2025, ma probabilmente la più vasta e pericolosa finora osservata.

Record infranti nelle Grandi Pianure: caldo senza precedenti in Colorado e South Dakota

Giovedì e venerdì, l’aria rovente ha colpito duramente le pianure centrali, stabilendo nuovi record termici. Denver ha eguagliato il proprio massimo storico per il mese di giugno con 37°C, mentre Pueblo ha registrato ben 39,4°C. Anche Rapid City e molte località del Nebraska hanno raggiunto soglie anomale. Interi settori del South Dakota e del Minnesota sono sotto allerta rossa per caldo estremo, con le autorità sanitarie che raccomandano di evitare qualsiasi attività all’aperto nelle ore centrali.

Meteo e salute pubblica: il caldo è il killer silenzioso d’America

Non è una semplice ondata di calore. I dati dei CDC americani dimostrano che il caldo uccide più persone ogni anno rispetto a fenomeni meteorologici più scenografici come uragani, tornado, fulmini o inondazioni. L’aumento della temperatura media e l’intensificazione delle cupole di calore rappresentano una minaccia diretta alla salute pubblica, soprattutto per anziani, lavoratori all’aperto e soggetti fragili.

Nordest nel mirino: allerta caldo a New York, Washington, Philadelphia

A partire da domenica e per buona parte della settimana, le temperature inizieranno a salire anche nel Nordest, dove le allerte meteo sono già state attivate. Le previsioni per martedì 25 giugno sono particolarmente allarmanti: New York City, Philadelphia, Washington D.C. e Hartford potrebbero superare i 38°C percepiti per effetto dell’umidità elevatissima, con punti di rugiada fino a 27°C.

Per avere un termine di paragone, New York non ha raggiunto i 38°C da oltre 10 anni, mentre a Philadelphia non accadeva dal 1994 nel mese di giugno. La rarità di questi eventi in questo periodo dell’anno aumenta il rischio per le popolazioni non abituate a gestire ondate di calore così precoci.

Effetto serra notturno: minime elevate e zero refrigerio

Uno degli elementi più pericolosi di questa cupola rovente è l’assenza di sollievo notturno. Le temperature minime resteranno ben sopra i 23°C in molte aree urbane, rendendo quasi impossibile un recupero fisiologico del corpo umano. In città come Chicago, Louisville, Nashville e Raleigh, l’indice di calore notturno rimarrà così alto da mantenere lo stress termico anche durante il sonno.

Quali sono le città più a rischio

Oltre alle già citate metropoli del Nordest, l’ondata di calore coinvolgerà anche Omaha, Minneapolis, Cleveland e l’intero bacino dei Grandi Laghi. Le temperature supereranno di 10-20°C le medie stagionali, un’anomalia che potrebbe innescare blackout elettrici, problemi nei trasporti e disagi sanitari diffusi.

Il meteo lancia un altro allarme climatico

Il meteo di questa settimana negli Stati Uniti conferma un trend che i climatologi seguono con crescente preoccupazione: le ondate di calore stanno diventando più precoci, più persistenti e più estese. La cupola di calore che sta investendo 30 stati non è un’eccezione, ma una manifestazione sempre più frequente in un contesto di riscaldamento globale.

Per milioni di cittadini americani, questa settimana sarà una sfida di resistenza: contro il sole cocente, contro l’umidità opprimente e contro un clima che continua a mutare sotto i nostri occhi. E il meteo, ancora una volta, suona un campanello d’allarme impossibile da ignorare.