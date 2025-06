Meteo USA: tornado, caldo e incendi in arrivo, sarà un weekend infernale

MeteoWeb

Il fine settimana negli Stati Uniti si apre sotto il segno di un’elevata instabilità atmosferica e di condizioni meteo estreme che coinvolgeranno vaste aree del Paese. Le Grandi Pianure Settentrionali e l’Alto Midwest saranno colpite da forti temporali, mentre il Centro-Ovest e il Sud-Ovest dovranno affrontare un rischio elevato di incendi alimentato da caldo e venti intensi. Nel frattempo, una nuova ondata di caldo pericolosa si espanderà verso l’Est, aggravando le condizioni critiche su più fronti.

Temporali intensi dal Nord Dakota ai Grandi Laghi

Un fronte perturbato si estende attualmente dalle Grandi Pianure Settentrionali fino al Great Basin e alla California centrale. Questo sistema, associato a una zona di bassa pressione in movimento verso l’Alta Valle del Mississippi, sarà responsabile di piogge intense e temporali severi tra venerdì e sabato.

L’aria calda e umida in risalita dal Golfo del Messico incontrerà il fronte freddo in quota, dando luogo a precipitazioni concentrate e pericolose. Il Weather Prediction Center (WPC) ha emesso un Rischio Lieve (livello 2 su 4) per piogge eccessive sull’Alta Valle del Mississippi e sui Grandi Laghi Superiori, con la possibilità di alluvioni improvvise soprattutto in aree urbane, su strade e corsi d’acqua minori.

Rischio tornado e grandinate nelle Grandi Pianure

Le condizioni favorevoli alla convezione atmosferica saranno tali da scatenare anche temporali severi, con rischio elevato di grandine di grandi dimensioni (oltre 5 cm), raffiche di vento superiori ai 120 km/h e tornado violenti. Il Storm Prediction Center (SPC) ha emesso un Rischio Maggiorato (livello 3 su 5) per vaste aree tra il North Dakota, il nord-ovest del Minnesota e i Grandi Laghi.

In particolare, si segnala un rischio concreto di tornado di categoria EF2 o superiore (fino a EF5) su settori settentrionali delle Grandi Pianure. Le condizioni sono rese critiche da un forte wind shear e da indici CAPE molto elevati.

Rovesci anche a Est e Sud: il tempo resta instabile

La situazione non migliorerà nemmeno lungo la Costa Atlantica e negli Stati del Sud-Est, dove si prevedono rovesci e temporali sparsi tra sabato e domenica. Il passaggio di una bassa pressione sul Canada orientale influenzerà anche il New England, con precipitazioni attese fino alla notte di venerdì.

Domenica l’asse dei temporali si sposterà verso i Grandi Laghi Inferiori, dove è stato confermato un ulteriore Rischio Lieve (livello 2 su 5) per fenomeni intensi, inclusi tornado localizzati, raffiche di vento e grandine.

Ondata di caldo pericolosa tra Centro ed Est

Parallelamente, una cupola di alta pressione subtropicale continuerà a rafforzarsi sul cuore degli Stati Uniti. Le temperature toccheranno facilmente i 38–41°C tra il Midwest e il Southeast, con tassi di umidità elevati che porteranno l’indice di calore ben oltre i 45°C percepiti. Le autorità sanitarie raccomandano cautela nelle ore più calde, in particolare per anziani, bambini e persone fragili.

Incendi in aumento nel West: allerta massima nel Great Basin

Nel Southwest e nel Great Basin, le condizioni meteorologiche diventano sempre più favorevoli allo sviluppo di incendi incontrollati. I modelli indicano un’intensa turbulenza negli strati inferiori dell’atmosfera, con temperature tra 32 e 38°C e umidità relativa al di sotto del 10%.

Il riscaldamento diurno sarà accompagnato da venti sud-occidentali sostenuti tra i 32 e i 40 km/h, con raffiche più forti. Il tutto in un contesto di vegetazione secca e pressioni in calo, che ha spinto i meteorologi a classificare la situazione come Rischio Critico per incendi in ampie porzioni del Nevada, Utah, Arizona e Nuovo Messico.

Neve e pioggia nel Nord-Ovest: ancora instabilità sulle montagne

Una bassa pressione in quota si sposterà nel fine settimana dal Pacifico Nord-Occidentale verso le Alte Pianure. Sulle Cascade Mountains e le Montagne Rocciose Settentrionali è attesa neve umida oltre i 2000-2500 metri, con un Winter Storm Warning attivo per il Parco Nazionale del Glacier fino a domenica pomeriggio.

A quote più basse, invece, prevarranno piogge diffuse e temporali, con la possibilità di accumuli moderati fino a domenica sera anche su Oregon, Idaho e Montana occidentale.

Conclusione: weekend ad alto rischio su tutto il territorio USA

Tra temporali violenti, ondate di caldo estremo e rischio incendi, gli Stati Uniti si trovano ad affrontare un fine settimana di elevata vulnerabilità meteorologica. La sinergia tra dinamiche atmosferiche complesse e condizioni al suolo critiche rende cruciale l’allerta precoce e la prudenza nei comportamenti quotidiani. Gli esperti invitano la popolazione a restare informata e a monitorare gli aggiornamenti delle agenzie meteo nazionali.