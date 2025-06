Meteo, velo grigio sopra l’Italia: non è nebbia o foschia, ma fumo canadese. Le IMMAGINI satellitari

MeteoWeb

Sebbene nelle ultime ore un leggero ricambio d’aria abbia portato una temporanea rinfrescata su buona parte d’Italia, in molti si stanno chiedendo il motivo di quell’atmosfera lattiginosa, opaca, quasi innaturale, che continua ad avvolgere cieli e paesaggi. Non si tratta di nubi o nebbia, né tantomeno di inquinamento locale. La risposta, sorprendente, arriva da oltre 7000 chilometri di distanza: il Canada brucia, e l’Italia respira il suo fumo.

Un velo grigio sopra l’Italia: non è sabbia del Sahara, è fumo degli incendi canadesi

Le immagini satellitari e le analisi dei modelli atmosferici confermano un trasporto intercontinentale di aerosol eccezionale, visibile perfino ad occhio nudo. Si tratta del fumo generato dai grandi incendi boschivi in corso in Canada, che, sospinto dai forti venti in quota, ha attraversato l’Atlantico arrivando fino all’Europa occidentale e al bacino del Mediterraneo. L’Italia si trova attualmente nel pieno di questo flusso atmosferico carico di particolato fine (PM2.5, black carbon), che altera la qualità dell’aria e conferisce al cielo una tonalità spenta e grigiastra, a tratti spettrale.

Oltre due milioni di ettari in cenere: la situazione in Canada è fuori controllo

La situazione oltreoceano è drammatica: secondo le autorità canadesi, più di due milioni di ettari di foresta sono già andati distrutti in questo inizio estate. Oltre 200 incendi sono attualmente attivi sul territorio nazionale, e in almeno la metà dei casi si parla di roghi fuori controllo, alimentati da condizioni climatiche estreme, vento secco e vegetazione arida. L’intervento dell’esercito canadese è stato richiesto in diverse province per affiancare i vigili del fuoco esausti e in difficoltà nel fronteggiare un disastro di proporzioni continentali.

Prossime ore: il cielo italiano potrebbe restare lattiginoso fino a mercoledì

Secondo le proiezioni più aggiornate, il fenomeno potrebbe persistere per altre 24-36 ore, specialmente sulle regioni del Nord e del Centro Italia, dove la presenza di questo velo di fumo continuerà a offuscare la luce solare. Pur non essendo direttamente pericoloso per la salute in concentrazioni ridotte, l’accumulo di particolato può aggravare le condizioni respiratorie nelle persone più sensibili e contribuire temporaneamente a un’alterazione del microclima locale, riducendo l’escursione termica tra giorno e notte.

