Meteo, zero termico da record: le Alpi toccano i 4537 metri in giugno

Il 7 giugno 2025 potrebbe passare alla storia della climatologia alpina. Secondo le rilevazioni preliminari, il livello dello zero termico – ovvero la quota in atmosfera alla quale la temperatura scende a 0°C – avrebbe raggiunto la straordinaria altitudine di 4537 metri nella regione dell’Alpe Adria, tra le Alpi centro-orientali. Se il dato sarà confermato dalle successive validazioni delle radiosonde meteorologiche, si tratterebbe di un nuovo record assoluto per il mese di giugno nell’intera area alpina, superando di oltre 300 metri il precedente primato stabilito nel 2015.

Un’anomalia estrema in un contesto sempre più caldo

Tradizionalmente, uno zero termico superiore ai 4400 metri in giugno è già considerato un’anomalia significativa, riscontrabile solo durante le ondate di calore più intense. Il valore osservato nel 2025 va ben oltre queste soglie, avvicinandosi ai livelli tipici dei mesi di luglio e agosto, quando la tropopausa si alza maggiormente per effetto della radiazione solare. Ma mai, fino ad oggi, erano stati documentati valori simili nella prima metà di giugno.

Il precedente record – pari a 4242 metri – risaliva al 2015, un altro anno segnato da caldo precoce e persistente. La soglia del 2025, dunque, rappresenta una nuova frontiera climatica, che getta luce sulla rapidità con cui sta evolvendo l’equilibrio atmosferico sull’arco alpino.

Cos’è lo zero termico e perché è così importante?

Il livello dello zero termico rappresenta un indicatore cruciale per diversi settori: dalla previsione delle nevicate al monitoraggio della fusione glaciale, fino alla valutazione dei rischi naturali. Quando questa soglia si alza oltre i 4000 metri, i ghiacciai alpini restano completamente esposti a temperature positive anche in alta quota, compromettendo la stabilità di nevai e seracchi, accelerando lo scioglimento della neve residua e riducendo drasticamente le riserve idriche per l’estate.

Negli ultimi anni, valori record di zero termico sono stati registrati soprattutto in piena estate: si pensi ai 5184 metri sulle Alpi Svizzere nel luglio 2022 o ai 5328 metri a Novara nell’agosto 2023. Ma il fatto che soglie simili inizino ad apparire già a giugno rappresenta un cambio di paradigma meteorologico e climatico.

Il contesto geografico: cos’è l’Alpe Adria

L’area interessata da questa anomalia termica è quella dell’Alpe Adria, una regione geografica e storica che comprende porzioni di Italia nord-orientale (Friuli Venezia Giulia, parte del Veneto), Austria meridionale, Slovenia e Croazia. Una zona montuosa e transfrontaliera dove si incrociano flussi d’aria provenienti dall’Adriatico, dall’Europa centrale e dai Balcani, spesso teatro di fenomeni atmosferici estremi e sensibili indicatori del cambiamento climatico in atto.

Implicazioni ambientali e rischio idrologico

Uno zero termico oltre i 4500 metri già all’inizio di giugno ha implicazioni dirette sulla tenuta dei ghiacciai alpini, soprattutto dopo un inverno carente di neve e seguito da una primavera mite e secca. La combinazione di questi fattori espone i bacini glaciali a una fusione precoce e intensa, con ripercussioni che vanno ben oltre l’ambito strettamente alpino:

Aumento del rischio idrologico : piene improvvise, ingrossamento repentino dei torrenti alpini e maggiore instabilità del terreno

: piene improvvise, ingrossamento repentino dei torrenti alpini e maggiore instabilità del terreno Riduzione delle riserve idriche estive : minore capacità di accumulo d’acqua utile per irrigazione, energia idroelettrica e uso potabile

: minore capacità di accumulo d’acqua utile per irrigazione, energia idroelettrica e uso potabile Accelerazione della crisi glaciale: perdita irreversibile di massa glaciale, con effetti a lungo termine su ecosistemi e assetti idrogeologici

Un segnale preoccupante che non può più essere ignorato

Come ha dichiarato un esperto climatologo del centro alpino di analisi meteorologica: “zero termico oltre i 4000 metri: un’anomalia che non è più eccezionale… Si tratta di valori tipici di luglio o agosto, che oggi si manifestano già nella prima metà di giugno, con un impatto immediato sulla stabilità dei ghiacciai”.

Il dato del 7 giugno 2025 – se confermato – non sarà solo un record, ma l’ennesimo campanello d’allarme climatico. Le Alpi si stanno trasformando rapidamente e i segnali sono sempre più chiari, concreti, misurabili. La soglia dei 4537 metri rappresenta quindi molto più di un semplice dato: è lo specchio di una montagna che cambia volto, troppo in fretta, davanti ai nostri occhi.