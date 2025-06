Un nuovo metodo per restaurare dipinti a olio: la maschera laminata digitale che rivoluziona la conservazione artistica | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un recente studio pubblicato su Nature da Alex Kachkine ha introdotto un metodo rivoluzionario per il restauro dei dipinti a olio danneggiati, che sfrutta una maschera laminata realizzata digitalmente per ricostruire le parti mancanti delle opere. Questo approccio consente di eseguire restauri visivamente coerenti in poche ore, riducendo drasticamente tempi e costi rispetto ai metodi tradizionali. Oggi, il restauro dei dipinti danneggiati richiede mesi di lavoro: l’analisi dei danni, la pulizia, la stabilizzazione strutturale e infine il ritocco manuale delle lacune. Questo approccio, costoso e laborioso, lascia molte opere nei depositi dei musei, lontane dal pubblico. Circa il 70% dei dipinti conservati nelle istituzioni museali non è esposto, spesso per via dell’alto costo del restauro.

Il principio della maschera digitale laminata

La novità proposta da Kachkine si basa sulla creazione di una maschera digitale stampata su film polimerico, perfettamente allineata con le aree danneggiate del dipinto. Il processo si sviluppa in più fasi:

Scansione e ricostruzione digitale dell’opera: un’immagine del dipinto viene restaurata digitalmente, utilizzando tecniche di inpainting assistite da intelligenza artificiale e analisi storica.

Costruzione della maschera: la differenza tra l’immagine danneggiata e quella restaurata genera una “mappa” delle aree da reintegrare.

Stampa e applicazione: la maschera viene stampata con pigmenti accurati su due strati (uno bianco opaco e uno a colori) e applicata sulla superficie del dipinto tramite adesione su vernice conservativa.

Il tempo di applicazione della maschera è stato di sole 3,5 ore, ben 66 volte più rapido del metodo manuale stimato a oltre 230 ore.

Il caso studio: un dipinto fiammingo del XV secolo

Il metodo è stato testato su un dipinto a olio su tavola attribuito al Maestro dell’Adorazione del Prado (MPA), fortemente danneggiato e acquistato da un’asta di beni abbandonati. L’opera, simile per stile e composizione a un lavoro di Martin Schongauer, presentava oltre 5.600 lacune per una superficie danneggiata di 66.205 mm². Tra le aree più colpite, il volto del Bambino Gesù, restaurato digitalmente sovrapponendo un volto simile tratto da un altro dipinto di MPA.

Etica, reversibilità e conservazione

Un elemento fondamentale di questo metodo è il rispetto dei principi etici della conservazione:

Reversibilità: la maschera può essere rimossa senza danneggiare l’opera originale grazie all’interposizione di una vernice conservativa.

Documentazione trasparente: le aree ricostruite sono registrate digitalmente, facilitando interventi futuri.

Minimo intervento: la maschera non altera la materia originale e le aree infillate sono riconoscibili sotto ispezione ravvicinata.

Limiti e prospettive future

Nonostante i suoi vantaggi, la tecnica è attualmente limitata a dipinti con superficie liscia e verniciata. Non è adatta a opere con rilievi pronunciati (come quelle impressioniste) o a pitture che non prevedono l’uso di vernice, come alcuni affreschi o dipinti moderni. Tuttavia, la possibilità di unire tecnologie digitali e materiali fisici segna una svolta nella conservazione pittorica. Il metodo non solo accelera il restauro, ma potrebbe anche democratizzare l’accesso alla conservazione di opere meno note o di basso valore di mercato, che altrimenti rimarrebbero dimenticate.