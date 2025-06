“Milano rovente e senz’anima verde: gli scienziati smascherano il greenwashing di Sala”: l’attacco

MeteoWeb

“Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si è autoproclamato paladino dell’ecologismo, ma gli scienziati del Piano aria clima lo smentiscono con una lettera durissima: le piazze riqualificate della città, come San Babila e Cordusio, sono diventate “isole di calore” prive di alberi e verde. La giunta, che promuove a parole la sostenibilità, ha trasformato gli spazi urbani in distese di cemento rovente, senza ombra né frescura, aggravando il microclima e la vivibilità. Piazza San Babila è un “deserto del Sahara”, Sant’Agostino ha “fuscelli morenti” usati come ostacoli da monopattini, e in Sant’Ambrogio, delle 28 piante promesse, ne sopravvivono sette. Cordusio, in fase di restyling, rischia di diventare un’altra “lapide ellittica” senza vegetazione. Il Comitato tecnico scientifico denuncia un “errore strategico”: la mancanza di alberi non è solo estetica, ma compromette la qualità dell’aria e la salute dei cittadini, ignorando l’emergenza climatica.

Le promesse green di Sala, come le piste ciclabili inutilizzate e il progetto Forestami (tre milioni di alberi entro il 2030), si rivelano propaganda. Carlo Monguzzi, ambientalista storico, definisce Forestami “un pacco clamoroso”, con solo 25.000 alberi piantati annualmente, come da routine. Milano, quarta città più inquinata al mondo nel 2024, soffre per un verde ridotto a “quattro piantine esotiche” e prati non sfalciati, che favoriscono zecche. La bocciatura degli esperti smaschera il “greenwashing” di Sala: il suo marketing ecologico non regge ai fatti”: è quanto si legge in un articolo pubblicato da ‘La Verità’.