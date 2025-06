MeteoWeb

La Cina ha presentato un innovativo drone spia di dimensioni minuscole, simile a una zanzara, sviluppato per missioni di sorveglianza militare. Il dispositivo, dalle caratteristiche altamente futuristiche, è stato mostrato in azione dalla televisione statale cinese come esempio dei progressi del Paese nel campo della tecnologia robotica applicata alla difesa. Il micro-drone, capace di volare agilmente in ambienti complessi, è stato progettato per infiltrarsi in spazi ristretti e raccogliere informazioni sensibili senza essere rilevato. Le immagini diffuse mostrano il piccolo robot volare attraverso una finestra aperta, dimostrando precisione e manovrabilità sorprendente per le sue dimensioni. E’ quanto riferito da un articolo pubblicato da ‘The Telegraph’.

Secondo quanto riferito, il dispositivo è stato sviluppato da un centro di ricerca dell’esercito cinese e rappresenta una nuova frontiera nella guerra elettronica e nella raccolta di intelligence. I media statali hanno sottolineato come il drone possa essere utilizzato per missioni di esplorazione e identificazione in ambienti ostili o inaccessibili agli esseri umani, riducendo i rischi per i soldati.

Tutti i dettagli sul ‘robot zanzara’

Il robot zanzara sarebbe dotato di una microcamera ad alta definizione e sensori in grado di captare suoni e movimenti. Nonostante le dimensioni ridotte, può trasmettere informazioni in tempo reale, rendendolo un potenziale strumento chiave per operazioni segrete. La presentazione del drone avviene in un contesto di crescente competizione tra le grandi potenze mondiali nel settore della tecnologia militare avanzata. Sebbene non siano stati forniti dettagli tecnici specifici sul funzionamento o sull’autonomia del dispositivo, l’annuncio rappresenta un chiaro messaggio sull’ambizione della Cina di affermarsi come leader anche nel campo della robotica mimetica e della sorveglianza miniaturizzata.

Se confermato l’utilizzo sul campo, il drone zanzara potrebbe sollevare interrogativi rilevanti dal punto di vista etico e legale, in particolare in relazione al diritto internazionale e alla privacy.