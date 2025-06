Il ministro Pichetto: “stop ai motori endotermici un’idiozia, no ai biocarburanti dannoso per l’Italia”

MeteoWeb

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è intervenuto a Parma ospite degli Industriali Parmensi. “Credo che il divieto ai motori endotermici debba essere superato, politicamente è un’idiozia. Il no ai bio carburanti è stato dannoso per l’Italia”. Così Gilberto Pichetto Fratin, titolare del dicastero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a Parma ospite dell’assemblea annuale degli Industriali Parmensi. Commentando il blackout elettrico verificatosi nella penisola iberica lo scorso 28 aprile, il ministro ha detto che “noi siamo messi meglio, siamo più preparati, in virtù di quanto era successo nel 2003. Ad oggi, non corriamo rischi di sbalzi oltre il 15% o il 20%. In quel caso specifico però, se la Francia non fosse intervenuta subito, il disagio si sarebbe allargato a mezza Europa”.