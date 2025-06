Missili e droni impazziti dall’Iran: colpite “per sbaglio” anche Giordania, Siria e Palestina | VIDEO

MeteoWeb

Anche la Giordania è stata coinvolta nella guerra tra Iran e Israele in Medio Oriente. Droni e missili dell’Iran sono precipitati in Giordania provocando danni, feriti e panico. Numerose case e veicoli sono rimasti danneggiati. Le difese aeree giordane hanno abbattuto diversi missili iraniani nell’area di Irbid, nel nord della Giordania. Tanti video pubblicati sui social dai cittadini giordani mostrano booster di missili balistici iraniano Emad.

La Giordania ha riaperto il proprio spazio aereo alle ore 7:30 locali (5:30 GMT) di questa mattina, dopo la chiusura precauzionale decisa ieri in seguito all’escalation militare tra Iran e Israele. Lo ha annunciato la Commissione per l’aviazione civile giordana, precisando che il traffico aereo è ripreso regolarmente, anche se molte compagnie hanno cancellato tutti i voli per la Regione.

Anche in Siria si sono avute notizie di feriti sul loro territorio la scorsa notte. Inoltre, un missile iraniano ha colpito una casa in un villaggio palestinese vicino a Gerusalemme, bruciandola completamente.