Il mistero atmosferico di Titano si infittisce: un enigma per gli scienziati

Titano, la più grande luna di Saturno e l’unico satellite del nostro Sistema Solare con un’atmosfera significativa, continua a svelare i suoi enigmi. Per decenni, gli scienziati sono stati affascinati da un peculiare “ondeggiamento” nella sua atmosfera, e una nuova ricerca, basata sui dati della missione Cassini, sta fornendo indizi cruciali, pur aggiungendo un nuovo mistero a questo complesso fenomeno.

L’atmosfera di Titano

A differenza dell’atmosfera terrestre, che ruota in sincronia con la superficie del pianeta, l’atmosfera di Titano si inclina e si sposta, comportandosi in modo simile a una trottola che cambia orientamento con le stagioni. “Il comportamento dell’inclinazione atmosferica di Titano è molto strano“, ha dichiarato Lucy Wright, autrice principale della nuova ricerca e ricercatrice post-dottorato presso la School of Earth Sciences dell’Università di Bristol nel Regno Unito. “Riteniamo che un evento passato possa aver scosso l’atmosfera fuori dal suo asse di rotazione, facendola ondeggiare“.

Ciò che ha particolarmente sorpreso i ricercatori è la direzione di questa inclinazione. Gli scienziati si aspettavano che la direzione fosse influenzata dalla gravità di Saturno o dalla posizione del Sole, come spesso accade nei sistemi planetari, e che quindi cambiasse man mano che Titano orbitava attorno a Saturno e al sole. Tuttavia, le osservazioni mostrano che la direzione dell’inclinazione non si muove. Invece, rimane puntata nella stessa direzione nello Spazio, come se non fosse influenzata da queste forze esterne.

Una scoperta inaspettata

Questa scoperta è stata del tutto inaspettata. Se il riscaldamento solare o la gravità di Saturno stessero controllando l’inclinazione, questa dovrebbe spostarsi nel tempo. Invece, l’inclinazione sembra essere bloccata, suggerendo che un altro processo, ancora sconosciuto, sia all’opera, come riportato dai ricercatori in uno studio pubblicato su The Planetary Science Journal.

“Questo ci avrebbe fornito indizi sulla causa“, ha commentato Nick Teanby, coautore dello studio e scienziato planetario presso l’Università di Bristol. “Invece, ci troviamo di fronte ad un nuovo mistero“.

Missioni passa te e future

L’atmosfera di Titano, composta principalmente da azoto e contenente complesse molecole organiche, lo rende un oggetto di grande importanza scientifica per lo studio di processi atmosferici e chimica prebiotica. Dal 2004 al 2017, la sonda Cassini della NASA ha osservato attentamente Titano, rivelando importanti cambiamenti nella sua atmosfera, come una costante inclinazione negli strati medi e la comparsa e scomparsa di vortici polari invernali vorticosi.

Questa nuova comprensione dell’ondeggiamento atmosferico di Titano è di fondamentale importanza per la prossima missione Dragonfly della NASA, il cui arrivo è previsto negli anni 2030. Poiché i venti di Titano sono molto più veloci della rotazione della sua superficie, sapere come l’atmosfera si sposta con le stagioni aiuterà gli ingegneri a pianificare con maggiore precisione la discesa e l’atterraggio di Dragonfly.

“Il nostro lavoro dimostra che ci sono ancora scoperte notevoli da fare nell’archivio di Cassini“, ha affermato Conor Nixon, coautore dello studio e scienziato planetario presso il Goddard Space Flight Center della NASA. “Questo strumento, in parte costruito nel Regno Unito, ha viaggiato attraverso il Sistema Solare e continua a darci preziosi risultati scientifici“.

Nixon ha aggiunto: “Il fatto che l’atmosfera di Titano si comporti come una trottola scollegata dalla sua superficie solleva domande affascinanti, non solo per Titano, ma per la comprensione della fisica atmosferica in senso più ampio, inclusa quella sulla Terra“. Questo enigma in evoluzione promette di tenere gli scienziati con il fiato sospeso per gli anni a venire.