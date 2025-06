Tragedia in volo: mongolfiera in fiamme precipita con 21 persone a bordo, almeno 8 morti | VIDEO

MeteoWeb

Tragico incidente in Brasile: una mongolfiera con 21 passeggeri a bordo ha preso fuoco nel sud del Paese, causando la morte di almeno otto persone. Lo ha reso noto Jorginho Mello, il governatore dello Stato di Santa Caterina, con un post su X. I video, girati dai passanti e trasmessi dalla televisione brasiliana, mostrano il momento in cui la mongolfiera ha preso fuoco sopra la città costiera di Praia Grande. Il cesto, con a bordo i passeggeri, è precipitato per decine di metri fino a cadere sul suolo, tra le fiamme. Al momento non sono note le cause dell’incidente ed è stata aperta un’indagine per far luce sulla dinamica della tragedia, la seconda in Brasile legata a un volo in mongolfiera nel giro di pochi giorni.