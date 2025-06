Montagna: il cane guida due escursionisti al cadavere del suo padrone morto per infarto

MeteoWeb

Due giovani escursionisti, guidati dal cane dell’uomo, nel primo pomeriggio di oggi nella zona di Chies d’Alpago (Belluno) hanno trovato il corpo senza vita del padrone del cane di cui non sono state ancora rese note le generalità. Sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso alpino dell’Alpago, in contatto con i carabinieri, e poi l’equipaggio dell’elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore. La salma è stata poi trasportata alla camera mortuaria di Chies d’Alpago. Si presume che l’uomo sia morto per un malore da diversi giorni.