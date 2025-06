Montagna: colto da malore in bivacco, 28enne salvato in Trentino

MeteoWeb

Un escursionista di 28 anni, residente a Modena, ha accusato un malore nella tarda serata di ieri mentre si trovava solo al bivacco Fiamme Gialle, a 3.000 metri, dopo aver percorso la via ferrata Bolver Lugli sulle Pale di San Martino. Aveva pianificato di pernottare lì e scendere il giorno dopo. Intorno alle 21:15 ha contattato il 112, preoccupato per sintomi riconducibili al mal di montagna. La Centrale unica di emergenza ha attivato l’elisoccorso e 2 operatori del Soccorso alpino sono intervenuti. L’elicottero ha prelevato l’uomo, cosciente, portandolo a San Martino di Castrozza per i primi controlli, poi è stato trasferito all’ospedale di Borgo Valsugana per ulteriori accertamenti.