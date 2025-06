Montagna: precipita per decine di metri sulla Grignetta, morto escursionista

MeteoWeb

Questa mattina, i tecnici della Stazione di Lecco del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, sono stati attivati per un intervento in Grignetta, nel territorio del comune di Mandello del Lario (LC), in località Caminetto Pagani. Un 64enne è deceduto dopo essere precipitato per alcune decine di metri in un tratto particolarmente impervio del percorso. Le dinamiche sono ancora in fase di accertamento. Sul posto l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con equipe sanitaria e tecnico di elisoccorso del Cnsas a bordo.