Montagna: proseguono le ricerche del 60enne disperso in Val Pramper

Proseguono le ricerche in Val Pramper: da venerdì è disperso Ugo Fattore, 60enne non rientrato da un’escursione. Nelle prime ore l’elicottero dell’Air service center, convenzionato con il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, ha effettuato un lungo sorvolo di Forcella Moschesin, Castello di Moschesin e l’area circostante, trasportando le squadre in quota in diversi punti. Al momento anche l’elicottero dei Vigili del fuoco sta perlustrando la vasta area. Stanno partecipando alle ricerche il Soccorso alpino di Val di Zoldo e di altre Stazioni, il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina e Auronzo, i Vigili del fuoco, i Carabinieri forestali. Presenti anche le unità cinofile.