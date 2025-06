Montagna: soccorse escursioniste bloccate da temporale nel Bellunese

MeteoWeb

Il Soccorso alpino di San Vito di Cadore è intervenuto per aiutare 3 escursioniste statunitensi in difficoltà nei pressi di Forcella Grande, Belluno. Le donne, originarie del Texas e tra i 30 e i 37 anni, si stavano dirigendo dal Rifugio Vandelli al Rifugio San Marco quando, per timore di un temporale in arrivo, si sono fermate. Una quarta compagna ha proseguito da sola per chiedere aiuto. A causa del maltempo, l’elicottero non ha potuto decollare, così una squadra di soccorso è partita da terra, mentre un altro soccorritore già presente al Rifugio San Marco ha raggiunto per primo le 3 donne. Sebbene spaventate, le escursioniste erano in buone condizioni. Dopo essere state rassicurate e ristorate, hanno iniziato la discesa insieme ai soccorritori, mettendo fine senza conseguenze gravi all’emergenza.