Montagna: 8 vittime e oltre 100 interventi del Soccorso Alpino nel weekend

MeteoWeb

Otto morti e oltre 100 interventi nel primo weekend estivo per il Soccorso Alpino: tra questi anche un incidente in grotta che ha coinvolto 2 speleologi. Il Corpo nazionale ha riportato che il dato più tragico arriva dal Trentino-Alto Adige, con 6 vittime in 5 distinti incidenti legati ad attività tipiche della montagna, come alpinismo e arrampicata, ma anche nella caduta di un aliante con due persone a bordo. Le dinamiche degli interventi sono state diverse, ha reso noto il Soccorso alpino, ma non sono mancati casi di escursionisti in difficoltà o infortunati a causa di scelte imprudenti o attrezzatura inadeguata.

Cinque interventi sono stati risolti grazie a GeoResQ, l’app sviluppata dal Soccorso Alpino in collaborazione con il Club Alpino Italiano, che consente una rapida localizzazione del disperso e una comunicazione immediata con i soccorritori. Tra gli interventi più complessi del weekend anche un’operazione speleologica in Sardegna, nel territorio del comune di Orgosolo (Nuoro), per il recupero di 2 speleologi infortunati nella grotta Sulidu de Arzane.