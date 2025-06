Monte Amaro, escursionista bloccato in quota salvato con elicottero dell’Aeronautica

MeteoWeb

Un escursionista è stato soccorso la scorsa notte, dopo essere rimasto bloccato in quota sul Monte Amaro, nel Parco Nazionale della Maiella, nell’ambito di una attività di recupero coordinata dalla Prefettura di Chieti. La richiesta di aiuto è partita da due escursionisti che, dopo una lunga escursione, avevano programmato di pernottare presso il Bivacco Pelino. A causa di un errore di orientamento, i due si sono divisi: uno è riuscito a superare alcuni salti di roccia arrivando al bivacco, mentre l’altro è rimasto isolato più in basso, in una zona impervia, non riuscendo più a proseguire ed è rimasto bloccato lungo un sentiero nei pressi del rifugio Manzini. Ricevuta la chiamata, una squadra del Soccorso Alpino Abruzzo si è avvicinata alla zona e, considerati i lunghi tempi di avvicinamento via terra, stimati in circa quattro ore, è stato richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare.

Ad intervenire è stato un elicottero HH-139B dell’85/o Centro SAR del 15° Stormo, decollato da Pratica di Mare, che dopo alcuni sorvoli è riuscito ad individuare e recuperare l’escursionista, trasportandolo in buone condizioni all’ospedale di Chieti per accertamenti: l’uomo era in ipotermia ma le sue condizioni non destano preoccupazione. L’altro escursionista, raggiunto il Bivacco Pelino nella notte, ha fatto rientro autonomamente alle prime luci del giorno. Come ha reso noto il prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, “il recupero è stato possibile grazie all’impiego di un elicottero del 15/o Stormo dell’Aeronautica Militare, sotto la direzione del Comando operazioni aerospaziali, abilitato al volo notturno, e alla notevole professionalità dei militari impiegati a bordo, addestrati al compimento di missioni di soccorso”. La Prefettura di Chieti ha coordinato anche l’impiego dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e del 118 in costante contatto telefonico con il disperso.