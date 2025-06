E’ morto Gianfranco Butinar, famoso imitatore (da Totti a Celentano): fatale un infarto

MeteoWeb

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa improvvisa di Gianfranco Butinar, attore, comico e imitatore romano, deceduto all’età di 51 anni a causa di un infarto. Un artista poliedrico, noto per la sua straordinaria capacità di dar voce e anima a personaggi celebri, Butinar aveva conquistato il pubblico con le sue imitazioni di Francesco Totti, Bruno Pizzul, Adriano Celentano, Franco Califano e Vasco Rossi, tra gli altri. La notizia è stata diffusa sui social dalla pagina “Sport In Oro – La domenica sportiva dei dilettanti”, alla quale Butinar era legato anche per alcune partecipazioni televisive. Secondo quanto riportato, il malore sarebbe avvenuto ieri sera, mentre si trovava in casa con la moglie.

“Un dolore profondo per tutti noi di Rete Oro e delle nostre trasmissioni”, si legge nel messaggio condiviso online. “Gianfranco Butinar si è spento improvvisamente. Attore, comico, imitatore, è stato spesso ospite della trasmissione Il Tribunale delle Romane. Un vero artista, che vogliamo ricordare con il sorriso e la gioia che sapeva regalare. Il direttore Raffaele Minichino e tutta la redazione esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia”; I funerali si terranno domani alle ore 15:00, presso la Parrocchia Santa Maria Regina Pacis di Ostia.

Proprio domenica scorsa Gianfranco Butinar aveva calcato per l’ultima volta il palcoscenico, regalando ancora una volta al pubblico il suo inconfondibile talento. Oggi, a ricordarlo, restano le sue imitazioni, la sua voce e quella capacità rara di far sorridere con intelligenza e passione.