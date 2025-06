Una “sveglia” per i muscoli: così si rigenerano le cellule staminali invecchiate

MeteoWeb

Un team internazionale guidato da Yu Xin (Will) Wang del Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute ha scoperto come ripristinare la funzionalità delle cellule staminali muscolari invecchiate, contrastando la fragilità dei muscoli legata all’età. Pubblicato su Cell Stem, lo studio rivela che la prostaglandina E2 (PGE2), un lipide naturale, agisce come attivatore delle cellule staminali, ma con l’età la sua produzione e l’espressione del recettore EP4 si riducono, compromettendo la rigenerazione muscolare.

Somministrando una forma stabile di PGE2 a topi anziani, i ricercatori hanno osservato un significativo recupero di massa e forza muscolare, anche dopo una singola dose. Il trattamento ha modulato l’attività genetica delle cellule, invertendo i cambiamenti associati all’invecchiamento e riattivando la capacità rigenerativa del tessuto.

Il risultato apre nuove strade nella medicina rigenerativa: la PGE2 potrebbe infatti avere effetti benefici su altri tessuti come fegato, intestino e sistema nervoso. Oltre al potenziamento muscolare, questa scoperta promette terapie per rallentare o invertire i processi degenerativi dell’invecchiamento, migliorando significativamente la qualità della vita nelle persone anziane.