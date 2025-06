Napoli, esplosione in un ristorante: un morto e un ferito | VIDEO

MeteoWeb

Intervento in corso dei Vigili del Fuoco in via Peppino De Filippo, nel centro storico di Napoli, per un’esplosione avvenuta all’interno di un ristorante, probabilmente causata da una fuga di gas. Una persona è stata soccorsa nelle prime fasi delle operazioni ed è stata ricoverata in ospedale. Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno individuato il corpo senza vita della persona che risultava dispersa tra le macerie: si tratta di un 55enne. Sono in corso le operazioni di recupero. Le indagini sono affidate alla Polizia. Al momento si esclude che ci siano dispersi, anche se i Vigili del Fuoco proseguono le operazioni di scavo e di messa in sicurezza dell’area.

La deflagrazione è avvenuta intorno alle 19 in un palazzo di cinque piani, probabilmente per una perdita di gas e la presenza di bombole di gas in un deposito al piano terra. Lo scoppio, avvertito con forza, secondo quanto riferiscono i residenti della strada, ha fatto tremare tutto e ha creato danni anche al palazzo di fronte.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente attivato il Centro Coordinamento Soccorsi presso la Sala di Protezione Civile della Prefettura per il coordinamento delle attività di soccorso.