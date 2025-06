Napoli, radar guasto all’aeroporto Capodichino: ritardi e cancellazioni

MeteoWeb

Disagi per anche oggi per i viaggiatori all’aeroporto di Capodichino a Napoli dopo a causa del malfunzionamento del radar dello scalo. Finora sono stati cancellati 28 voli, 18 dei quali riprogrammati su Salerno. Per altri voli si registrano ritardi. Un guasto da ieri sta provocando problemi al funzionamento meccanico al sistema radar deputato alla sorveglianza dell’area di avvicinamento dello scalo. “È stata una notte tragica per centinaia di passeggeri a causa dei problemi verificatisi al radar dell’aeroporto di Napoli-Capodichino e dei conseguenti ritardi, di ore, accumulati: i disagi e cancellazioni per coloro che erano diretti a Napoli che ora hanno diritto a risarcimento per ogni danno personale e patrimoniale“: è quanto afferma in un comunicato l’avvocato Angelo Pisani, fondatore di “Noi consumatori” che annuncia una “class action”. “Dovrò difendere centinaia di passeggeri danneggiati e vittime dei vettori aerei rimasti fermi persone rimaste ‘ostaggi’ per ore a bordo degli aerei in attesa del via libera per la partenza“.