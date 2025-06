Nasce il Master universitario per operare nel settore dell’energia nucleare

MeteoWeb

“Nuclear Energy: Fundamentals and Applications”, il nuovo Master di II livello dell’Università di Bologna per l’anno accademico 2025/2026 (scadenza bando 29 settembre 2025). Proposto dal Dipartimento di Ingegneria Industriale – DIN dell’Alma Mater, in collaborazione con ENEA, ha l’obiettivo di rispondere alle esigenze di aziende, istituzioni e stakeholder industriali che operano nella filiera dell’energia nucleare. Gli allievi potranno contare su una formazione di alto livello e comprendere, attraverso un intenso programma di corsi in aula, gli aspetti critici della progettazione dei reattori nucleari e applicare le conoscenze acquisite per condurre e interpretare campagne sperimentali di reale interesse presso laboratori di livello mondiale dedicati alla ricerca nucleare.

Il percorso, che si svolgerà a Bologna e presso i Centri ENEA, fornirà competenze interdisciplinari nei campi della fisica dei reattori, della sicurezza e impiantistica nucleare, dei materiali e della radioprotezione, focalizzandosi sulle tecnologie di fissione ma fornendo anche una introduzione alle tematiche proprie della fusione nucleare. Prevede, inoltre, attività sperimentali presso i laboratori dei centri di ricerca ENEA di Casaccia e Brasimone e un tirocinio personalizzato in collaborazione con aziende di rilievo operanti nel settore nucleare.