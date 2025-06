Naso all’insù, è il momento perfetto per vedere il “Triangolo Estivo”

MeteoWeb

Giugno si sta rivelando un mese eccezionale per gli appassionati del cielo: dopo la Luna della Fragola, il solstizio d’estate e l’apparizione del luminoso cuore della Via Lattea, un’altra meraviglia celeste si aggiunge alla lista. È il momento perfetto per ammirare il cosiddetto “Triangolo Estivo”, un asterismo luminosissimo e facilmente riconoscibile che domina i cieli notturni dell’emisfero boreale durante i mesi più caldi.

Il Triangolo Estivo è formato da 3 stelle tra le più brillanti del firmamento: Vega, Deneb e Altair. Sebbene non costituiscano una costellazione ufficiale, queste stelle disegnano una forma triangolare ben visibile ad occhio nudo, specialmente in assenza della luce lunare. E proprio in questi giorni, grazie alla recente Luna Nuova, il cielo si presenta particolarmente scuro e favorevole all’osservazione astronomica.

Come vedere il Triangolo Estivo

Per avvistare il Triangolo Estivo, è sufficiente alzare gli occhi verso Est, poco dopo il tramonto. Vega, la più luminosa delle 3, è la chiave per iniziare: si trova nella costellazione della Lira. Una volta individuata, si può tracciare il triangolo cercando Deneb (nella costellazione del Cigno) verso sinistra e Altair (nella costellazione dell’Aquila) verso il basso.

Chi ha difficoltà a orientarsi può affidarsi a una delle numerose app di osservazione stellare disponibili per smartphone, che permettono di identificare facilmente stelle, pianeti e costellazioni puntando il dispositivo verso il cielo.

Asterismo o costellazione?

Nonostante la forma ben definita, il Triangolo Estivo non è una costellazione, bensì un asterismo: un disegno facilmente riconoscibile formato da stelle che appartengono a costellazioni diverse. A differenza delle costellazioni – suddivisioni ufficiali del cielo riconosciute a livello internazionale – gli asterismi non hanno confini stabiliti, ma svolgono un ruolo fondamentale per l’orientamento e la divulgazione astronomica.

Oltre al Triangolo Estivo, altri asterismi celebri sono il Grande Carro (parte dell’Orsa Maggiore), la Cintura di Orione e le Pleiadi.