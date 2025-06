La NATO chiede l’aumento della difesa aerea e missilistica: l’obiettivo per la sicurezza collettiva

MeteoWeb

Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, utilizzerà un discorso a Londra lunedì per sottolineare che l’Alleanza militare ha urgente bisogno di un incremento del 400% nelle capacità di difesa aerea e missilistica. Questa è una delle priorità che verranno discusse durante il vertice dei membri della NATO previsto per la fine di questo mese all’Aja. Rutte sta spingendo affinché i membri dell’Alleanza aumentino la spesa per la difesa al 3,5% del PIL, impegnandosi anche a destinare un ulteriore 1,5% alla sicurezza in senso più ampio, con l’obiettivo di raggiungere la richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di un target complessivo del 5%. Il mese scorso, Rutte ha dichiarato di ritenere che tale obiettivo sarà concordato durante il vertice del 24-25 giugno.

In un discorso presso il think tank Chatham House di Londra, Rutte sosterrà che per la NATO mantenere una deterrenza e una difesa credibili richiede “un aumento del 400% nella difesa aerea e missilistica”. “Vediamo in Ucraina come la Russia diffonda il terrore dal cielo, quindi rafforzeremo lo scudo che protegge i nostri cieli”, affermerà, secondo gli estratti del suo discorso diffusi dal suo ufficio. “Il fatto è che abbiamo bisogno di un balzo nella nostra difesa collettiva. Il fatto è che dobbiamo avere più forze e capacità per attuare pienamente i nostri piani di difesa. Il fatto è che il pericolo non scomparirà anche quando la guerra in Ucraina finirà.”

Nonostante le ripetute chiamate a un cessate il fuoco, i combattimenti nel conflitto tra Russia e Ucraina non danno segni di diminuzione, e i paesi europei sono sotto pressione per aumentare la spesa per la difesa, dopo che Trump ha segnalato un cambiamento di politica, spingendo affinché la regione sia meglio protetta. Diversi paesi hanno dichiarato di essere pronti a fare la loro parte, con la Gran Bretagna che ha promesso un aumento dal 2,3% al 2,5% del PIL entro il 2027 e al 3% a una data successiva. La Germania, dal canto suo, ha dichiarato che avrà bisogno di circa 50.000-60.000 soldati attivi aggiuntivi per rispettare i nuovi obiettivi della NATO.